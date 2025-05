Crítica de 'Misión imposible: Sentencia final' (2025): El que camina sobre las alas

Divertimiento. Extremo. Extremado. Extremoso. Extralimitado. Divertimiento cuatro estrellas. Divertimiento fabuloso con escenas que superan las supuestamente insuperables de las siete entregas anteriores (incluido el fastuoso ... salto en moto Honda CRF250 modificada sobre aquel acantilado noruego, salto montado, entre otros, por gente de aquí, por los guipuzcoanos Fly Actions).

Valoración Datos Dirección: Christopher McQuarrie.

Guion: McQuarrie, Bruce Geller, Erik Jendresen.

Intérpretes: Tom Cruise, Hayley Atwell, Ving Rhames, Simon Pegg, Henry Czerny, Esai Morales y Angela Bassett.

Duración: 169 m.

Escenas que rizan el rizo para desrizarlo y volverlo a trenzar. Avión rojo. Avión amarillo. Biplanos los dos. Como los de los héroes y villanos de la I Guerra Mundial. Escena basada en un deporte, una locura imposible pero verdadera, el 'Wing Walking', aquellos (y aquellas, una de las más grandes caminantes sobre las alas de un avión en vuelo es Ainhoa Sánchez) que desafían alturas, vientos y condiciones atmosféricas 'ex ex ex tremas' para, precisamente, bailar sobre un avión. Tom. En directo. Una vez más sin dobles. Es él. Lo dijo hace tiempo, si Gene Kelly bailaba en sus películas todo lo que coreografiaba ¿por qué no iba él, tras años y años de preparación a interpretar sus escenas de acción, filmadas por alguien que se las sabe todas, McQuarrie, quien además de haber dirigido cuatro entregas de 'M I' ha guionizado maravillas como 'Sospechosos habituales' y películas tan bien llevadas como 'Valkiria'?

Exquisita película de acción envuelta en un macguffin que a nadie le importa un carajo. Te basta con haber leído, para olvidarla inmediatamente, la sinopsis en cualquier parte. Aquí mismo: El agente Hunt continúa su misión de impedir que Gabriel controle el omnipotente programa de IA conocido como 'la Entidad'. Esta sipnosis se autodestruirá en 7 segundos. El filme, por contra, continuará, a ratos burlón y con Angela Bassett dentro, durante 10133 más. Extremen su capacidad de asombro.