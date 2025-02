Crítica de 'Mikaela': Madero viejo, picola novata

Hay quien utiliza la expresión 'película correcta' con intención demoledora. Como un insulto. Son quienes siempre le piden al filme que ven aquello para lo que no fue ni pensado, ni escrito, ni producido, ni montado, ni dirigido. No les valen los productos sólidos; bien ... ritmados, bien conducidos. Necesitan continuamen-te obras que les socaven artística, anímica, filosófica, sensual, espiritualmente. Que les sacudan psique y cuerpo. Son incapaces de aflojar, de relajarse durante 90 minutos. Ni siquiera la tarde del primer sábado del segundo mes del veinte veinticinco.

Valoración Datos Dirección: Daniel Calparsoro.

Guion: Arturo Ruiz Serrano.

Fotografía: Tommie Fereras.

Música: Carlos Jean.

Intérpretes: Antonio Resines, Natalia Azahar.

'Película correcta' dicen con aire empingorotado. Pues muy bien. El resto de la humanidad, como ya hemos experimentado con 'Flow' o 'Memorias de un caracol' maravillosas sensaciones, casi imposibles de ser expresadas, nos permitimos un respiro y disfrutamos con lo último de Calparsoro. Lo cual no es óbice para que no querramos decirle unas cuantas cosas a su premiado y experimentado guionista quien dibuja un puñado de mujeres repelentes, mitad esposas amargadas e hirientes, mitad tipo 'necesito pareja y si va de uniforme mejor' (la responsable del centro de control de autovías y quitanieves es, sencillamente, abofeteable). En cuanto a la guardia civil en prácticas, honrada y esperanzada, en plan contrapeso para el poli avinagrado, resabiado y solo un poquito corrupto.

'Mikaela' es correcta, claro. Y, supongo, no pretende poner a los espectadores al borde del precipicio donde luchan el Bien, el Mal y todos los matices que quedan en medio. 'Mikaela' tiene una contundencia visual apabullante y aunque algunos se quejan de que Calparsoro ya no hace cine de autor (décadas han pasado de eso, ya vale) yo diría que sus thrillers son suyos, muy suyos. Y de nadie más. Perdón, suyos y de un equipo de espléndidos profesionales. Marca de la casa, 'A thriller by Calparsoro'.