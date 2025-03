Crítica de 'Los indeseados' (2023): Mamá está en el balcón

Nos llega poco. Pero lo que nos llega es interesante, contundente y está bien armado, estructurado. Llega poco cine islandés a nuestra casa, pero el ... que llega apetece y engancha.

Valoración Datos Dirección y guion Erlingur Thoroddsen sobre una novela de Yrsa Sigurðardóttir.

Fotografía Brecht Goyvaerts.

Música Einar Sv. Tryggvason.

Intérpretes Jóhannes Haukur Jóhannesson, Elín Hall, Ólöf Halla Jóhannesdóttir, Vala Kristin Eiriksdottir.

Duración 98 min.

Tal vez no sea 'Los indeseados' la mejor película de una cartelera en la que refulgen 'Anora', 'The Monkey', 'Flow' o 'Vermiglio', pero tiene estilo, tiene clase, tiene ese punto de maldad, paranoia y tinieblas que a unos cuantos tan apetitoso y sugerente nos resulta. Es lo suficientemente tétrica y lo bastante atrevida como para disfrutarla si a una le gusta el cine que viene de muy allá, por el Norte, donde el sol brilla en la medianoche y donde las criaturas humanas, al igual que las de otros hemisferios y trópicos, están atravesadas por pulsiones que cruzan la tenue distancia entre la vida y la muerte, el Bien y el Mal.

Es 'Los indeseados' lo suficientemente oscura y está lo suficiente pervertida como para atraer a unos cuantos de nosotros, aquellos a quienes nos seducen las buenas adaptaciones cinematográficas de sórdidas novelas, cuya trama está surcada por vericuetos donde la historia se enquista y donde se vuelve cada poco más obtusa e inquietante, pero siempre manteniendo una distancia narrativa lo suficientemente tétrica y consumida por fuego helado.

No será, no, la mejor opción de una cartelera brillante y vibrante e incluso podríamos echarle en cara alguna que otra decisión errónea de narración, pero nada tan grave que diluya la casi perfecta opacidad con la que la obra original, el guion, la cámara y un buen montaje recubren los paisajes, los personajes y sus actitudes, logrando así la textura bastante tumefacta de este relato que no hace ni una sola concesión al espectador.

Nada ni nadie cumple aquí las normas del cine más habitual. ¡Viva Islandia!