Crítica de 'Becoming Led Zeppelin' (2021): No es la culpa de nadie (o sí)

Algo ha pasado durante muchos años con este documental. Se estrenó hace bastante tiempo en Venecia y luego nunca más se supo. Hasta este 2025. ¿Se merece tres estrellas? Sí porque esta banda puede que sea de lo más grande de la música británica al ... ladito mismo de los Beatles, los Stones y Queen. Sí, porque el material utilizado es impresionante, viejos archivos, grabaciones inéditas, recuperación de una entrevista lejana concedida por el batería, el de la pegada dura y sin adornos, el que falleció en 1980; escenas magníficas como cuando antes de ser Led Zeppelin acompañaron a Shirley Bassey en su interpretación del tema de 'Golfinger'...

Se merece tres estrellas porque, con una brutal y desconcertante filmación en directo, revivimos el icónico riff del bajo y el uso de un arco de violín en la guitarra eléctrica que transformaron en mito esa canción de extraña y turbulenta letra que es y será 'Dazed and Confused'. Se las merece porque está currado, documentado y hay imágenes poderosísimas. Porque gusta ver a los viejos roqueros cuando ya están de vuelta de casi todo.

Tres, pero nada más. Porque al filme le sobran minutos (muchos), repeticiones de canciones y demasiadas idas y venidas. Le sobra todo eso y le falta punch. Algo que no sea tan tremendamente oficial (parece una biografía autorizada, no más) ni tan tímidamente oficialista.

Si eres un tremendo fan, te fascinará. Si no lo eres tanto, te preguntarás de quién ha sido la culpa de que esta película no se lanzara más allá de los límites como tantas veces hicieron Jimmy Page y compañía. Por qué este documental no llega a ser (casi) nunca una exploración más allá de todo. Quizás el coguionista y director nos respondería con el título de uno de los temas históricos de la banda 'Nobody's Fault (But Mine)'. 'No es culpa de nadie (solo mía)'. Tal vez. ¿Seguro?