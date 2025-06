Crítica de 'Ballerina' (2025): Duelo con lanzallamas

No creo que se merezca las cuatro estrellas que le ha plantado 'Fotogramas' y no tengo tan claro que ni tan siquiera sea acreedora a ... las tres que engalanan esta crítica porque el guion es una suprema tontería aparte de delgadísimo y patoso. Incluso, por bien que nos caiga Len Wiseman que dirigió a Bruce Willis en 'La jungla de cristal 4.0' y firmó dos entregas de 'Underworld', tengo la impresión de que aquí anda un poco torpe. Pero le sacan del lío los magníficos técnicos de efectos especiales y visuales amén de los jefes de montaje Jason Ballantine (editó 'It') y Nicholas Lundgren. Con ayuda de todos los maestros de armas húngaros, croatas y austriacos que han trabajado a tope en compañía de los directores de arte y producción.

Valoración Datos Dirección: Len Wiseman.

Guion: Shay Hatten.

Fotografía: Romain Lacourbas.

Música: Tyler Bates, Joel J. Richard.

Intérpretes: Ana de Armas, Anjelica Houston, Keanu Reeves, Gabriel Byrne.

Duración: 125 minutos.

Acaso ni cuatro ni tres. Si no fuera, si no fuera por Cara Marie Chooljian, inconmensurable doble de acción de Ana de Armas en combates realmente prodigiosos para los que su personaje ha sido capacitado por una instructora que es todo 'power', Nogi, interpretada por Sharon Duncan-Brewster. Ella le da el mejor consejo que puede recibir una mujer 'killer': «Pelea como una chica». Todos sabemos que no suele ser fácil que la fuerza y la envergadura de los hombres prevalezcan contra las armas que nosotras poseemos por pura cuestión de género y cultura.

Escenas como la del duelo con lanzallamas (yo diría que jamás vista en pantalla) hacen que se disipen las dudas, algo así no se merece una (des)calificación de dos chirimbolos. Son imprescindibles tres galones. No, cuatro no. Podríamos habérselos puesto si hubiera entrado a fondo en la inquietante y soberbia idea de todo un pueblo dominado (por decisión propia) por un gurú cuyo poder proviene de varias generaciones de genios del Mal. Pero no lo hace. Por eso bastan tres. Una por Cara. Otra por Ana y la tercera por John Wick.