Corre, corre, muchacha

Agunas salas proyectan películas como esta 'Kayara' como si fueran simples dibujos animados para los habitantes más pequeñajos de las casas donde aún hay niños. ... Las programan en horarios infantiles y solo los días que se supone, los chavales(as) no tienen actividades extraescolares. Se cumple así el cupo y todos tan contentos.

Valoración Datos Perú 2025

Duración: 90 m.

Directores: César Zelada y Dirk Hampel.

Animación: Carolans Batista Padilla.

Música: Toni M.Mir.

Si contemplaran películas como 'Kayara' con otros ojos y la mente un poco más abierta, lo notarían. Notarían que esta producción peruana está trabajada por gente muy verdadera del cine y la animación. Por ejemplo, su director que estudió las artes y las ciencias cinematográficas en Nueva York, es reconocido realizador de anuncios y acumula unos cuantos premios Platino, el último este mismo año por la magnífica 'Mariposas negras', coproducida en España por el no menos interesante Edmon Roch. Por ejemplo, el codirector Dirk Hampel, productor y autor de varios libros para gente menuda (pero no tonta). Por ejemplo, el montador, David Rodríguez, que insufla al relato un ritmo y una velocidad impresionantes. Por ejemplo, la jefa de animación, la canaria Carolans Batista. Y los guionistas, capaces de darnos una sutil clase de historia sobre el mundo inca. Mostrándonos no solo el Machu Pichu sino la Montaña de los Siete Colores, la Amazonía y el Océano. Enfrentando a las belicosas llamas con los caballos de los conquistadores españoles, hablándonos de los chasquis (los mensajeros casi alados que habían de cruzar el imperio trayendo y llevando las órdenes del soberano o las peticiones de sus súbditos , chamanes o guerreros). Nos muestra el guion los quipus, (esos mensajes se transmitían mediante un lenguaje tramado en juegos de cuerdas de lana o algodón anudadas...). Y luego están los colores, la historia linda, la muchacha veloz.

Deberían darse cuenta, no son solo pelis para nenes.