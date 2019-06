'La banda', luz de verano

Calificación:

La banda España. 2019. 86 m. (12). Drama. Director: Roberto Bueso. Intérpretes: Gonzalo Fernández, Charlotte Vega, Pepo Llopis, Xavi Giner, Hugo Rubert.

El desconcierto juvenil es el tema tratado por el director valenciano Roberto Bueso en 'La banda'. Comedia con ribetes dramáticos protagonizada por un chaval que regresa a sus raíces mediterráneas tras pasar tres años en Londres. De algún modo, la luz, la cultura y el espíritu del Mare Nostrum están aquí muy presentes, así como la playa de la Malvarrosa, donde cada mañana de verano parece ser la primera del mundo y el viento siembra el mar de jazmines que pronto desaparecen. Lo cual da pie a un sincero relato sobre un grupo de jóvenes enfrentados a un futuro incierto.

Las contradicciones también surgen a lo largo de una historia que tiene como telón de fondo un mundo que ha pasado de una economía de mercado a una sociedad de mercado, en la que todo está en venta. Y, como no podía ser de otro modo, el despertar a la vida, el reto de alcanzar la madurez, son también temas apuntados en este apañado esfuerzo directivo, interpretado por actores no profesionales. Así pues, la vida como un bien precioso, el hecho de catarla sorbo a sorbo, con sus alegrías y tristezas, constituye para la cuadrilla protagonista el meollo de la cuestión. Sin olvidar la necesidad de aprender a convivir en armonía sin herir a los que no piensan como tú.

Tampoco faltan en 'La banda' toda una serie de reflexiones preñadas de melancolía, con sus dudas, vacilaciones y amores frustrados, para llegar a la conclusión de que la vida depende de la intensidad con que se vive, no de su extensión. Y, sobre todo, el primerizo realizador utiliza una puesta en escena musical, sin duda en sintonía con la hermosa canción de Joan Manuel Serrat, titulada precisamente 'Mediterráneo': «Quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa, y escondido tras las cañas duerme mi primer amor, llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya, y amontonado en tu arena guardo amor, juegos y penas».