Azkuna Zentroa programa un ciclo dedicado al cineasta japonés Kiyoshi Kurosawa

La Zinemateka de Azkuna Zentroa organiza, entre el 4 y el 20 de noviembre, la tercera parte del ciclo de cine contemporáneo japonés, dedicado en esta ocasión al maestro del thriller Kiyoshi Kurosawa. El programa, que tiene como sede los cines Golem, es «una oportunidad única para disfrutar de la filmografía del cineasta, prácticamente inédita, en las salas de cine y que apenas está presente en las plataformas de streaming», destacan desde AZ.

Este ciclo recupera siete títulos fundamentales de su filmografía de los años 90. Arranca con 'Cure' (Kyua, 1997), una de las películas más inquietantes de las últimas décadas, protagonizada por Koji Yakushô, amigo y alter ego del director ante la cámara. Yakushô también aparece en 'License to Live' (Ningen gôkaku, 1998), una tragicomedia sobre la búsqueda de nuestro lugar en el mundo. El ciclo se completa con 'Charisma' (Karisuma, 1999), una surreal fábula ecológica, y 'Eyes of the Spider '(Kumo no hitomi, 1998) y Serpent's Path (Hebi no michi, 1998); estas dos últimas, rodadas en apenas 15 días y con un limitadísimo presupuesto, se complementan y dialogan para completar su díptico sobre la venganza.

