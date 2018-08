Asia Argento: «Jamás he tenido relaciones sexuales con Bennett» Fotografía de archivo que muestra a la actriz italiana Asia Argento a su llegada al estreno de la película Zulu en el festival de Cannes (Francia). / Efe «Desmiento y rechazo el contenido del artículo publicado en el New York Times que circula en varios medios internacionales», asegura la actriz italiana COLPISA / AFP Martes, 21 agosto 2018, 17:38

La actriz italiana Asia Argento desmintió haber mantenido «relaciones sexuales» con el actor Jimmy Bennett cuando era menor, anunció en un comunicado divulgado este martes a la prensa y confirmado por su agente a la AFP.

«Desmiento y rechazo el contenido del artículo publicado en el New York Times que circula en varios medios internacionales (...) Jamás he tenido relaciones sexuales con Bennett», declaró la actriz, de 42 años, quien reconoció haberle dado dinero al joven pero no por una relación sexual. «Estoy profundamente sorprendida e impresionada por la lectura de información absolutamente falsa», escribió la actriz quien asegura que decidió pronunciarse para protegerse del alud de mentiras.

La actriz italiana, figura del movimiento #MeToo surgido tras acusar de violación al productor de cine Harvey Weinstein, aceptó pagar 380.000 dólares a un joven que dijo haber sido atacado sexualmente por ella, según informó el domingo el diario The New York Times. El pago fue hecho al actor y músico de rock Jimmy Bennett, que denunció haber sido agredido sexualmente por Argento en 2013 en un hotel de California, según el diario que cita documentos de una fuente no identificada.

Según la actriz, el pago fue concedido por razones de «compasión y para ayudarlo» debido a sus problemas económicos y por petición de su entonces compañero sentimental Anthony Bourdain, quien se suicidó este año. «Anthony se comprometió personalmente a ayudar a Bennett económicamente con la condición de que no sufriéramos intrusiones en nuestras vidas», explicó en la nota.

Bennett tenía 17 años cuando ocurrió el supuesto incidente con la actriz que entonces tenía 37. «Se trata de un asunto muy triste para mí, que desde hace tiempo me persigue y que he decidido contrarrestar en el futuro en las sedes competentes», advirtió.

Argento se convirtió en una poderosa voz del movimiento #MeToo tras acusar a Weinstein de haberla violado en un hotel durante el Festival de Cannes de 1997 cuando tenía 21 años.