Arranca el rodaje en Bilbao de 'Sira', la adaptación de la novela de María Dueñas

A primera hora de este jueves, varios camiones de producción y equipos de arte aparecían en la Gran Vía, donde ha comenzado oficialmente la filmación ... de 'Sira', la nueva gran adaptación del universo de María Dueñas. El equipo rueda en la mítica tienda Al Mundo Elegante -con su fachada parcialmente tapada para recrear la ambientación de época- y la presencia de técnicos, figuración de época y material ha atraído la atención de vecinos y curiosos.

Según la información facilitada por la productora, 'Sira' inicia así un rodaje que recorrerá distintas localizaciones de Bizkaia, Madrid y Marruecos. La serie supone la continuación directa de 'El tiempo entre costuras', uno de los mayores éxitos de la ficción española reciente, y volverá a estar protagonizada por Adriana Ugarte en el papel de Sira Quiroga. Junto a ella repiten Rubén Cortada, Peter Vives, Carlos Santos y Elvira Mínguez, mientras que Jeremy Neumark Jones, Borja Luna, Orla O'Leary, Kathleen Gati, Darío Grandinetti, Carlos Olalla, Francesc Garrido, Cecilia Suárez y Sue Flack se incorporan al reparto.

La historia retoma la vida de Sira tras el fin de la Segunda Guerra Mundial. Alejada ya del Servicio Secreto Británico y decidida a empezar una nueva etapa, un acontecimiento inesperado la obligará a reinventarse otra vez. Entre misiones, secretos diplomáticos y un mundo en plena posguerra, la protagonista viajará por escenarios como Jerusalén, Londres, Madrid y Tánger. La producción mantiene así la mezcla de drama histórico, romance y espionaje que marcó el éxito de su precuela, cuidando de nuevo la ambientación, el vestuario y la reconstrucción de época.

Sira es una producción original de Buendía Estudios Bizkaia, en colaboración con Atresmedia y Netflix. La serie se estrenará primero en Atresplayer antes de llegar al prime time de Antena 3. La dirección corre a cargo de Marina Seresesky y Olga Osorio y cuenta con un amplio equipo técnico especializado en ficción de época. María Dueñas participa como productora ejecutiva creativa, mientras que la adaptación del guion está firmada por Tatiana Rodríguez con la coordinación de Irene Rodríguez.

La novela en la que se basa la serie fue publicada en 2021 y superó los 150.000 ejemplares vendidos en solo dos semanas. Con traducciones a múltiples idiomas y un recorrido internacional consolidado, 'Sira' marcó la vuelta literaria de Dueñas al universo que la catapultó tras 'El tiempo entre costuras', traducida a más de 35 lenguas y convertida en fenómeno global tras su adaptación televisiva.