Aprendiendo a odiarse

La (des)educación de Cameron Post EE UU. 2018. 90 m. Drama. Directora: Desiree Akhavan. Intérpretes: Chloë Grace Moretz, Sasha Lane, Forrest Goodluck, John Gallagher Jr.

No han pasado 90 días desde el estreno de 'Identidad borrada' cuando llega a la cartelera 'La (des)educación de Cameron Post', con una premisa calcada a la que dio origen al segundo largo dirigido por Joel Edgerton, aunque en este caso el guion es fruto de la adaptación de una novela de Emily M. Danforth donde se relata el internamiento de una chica de 15 años en un centro de reeducación sexual.

En plena oleada de exabruptos ultras previos a la celebración del Día del Orgullo, resulta pertinente un examen de las secuelas producto de las terapias de conversión, que en esencia no son más que tratamientos anticientíficos diseñados para que sus víctimas se odien a sí mismas satisfaciendo así las reglas de una normatividad impuesta desde el exterior. Ésta es la idea sobre la que trabaja Desiree Akhavan, que ya desde el prólogo ataca la mitificación cinematográfica de la noche de promoción, un rito de paso profundamente larvado en el imaginario sociocultural estadounidense que culmina cuando los jóvenes que asisten al baile viven su primera experiencia sexual.

Akhavan no ahorra en detalles al describir lo que a la postre no deja de ser una violación consentida y juega con lo paradójico del planteamiento para que empaticemos con el sufrimiento y la parálisis de la protagonista en contraste con la pasión mutua que desborda la experiencia lésbica que provocará su encierro en un campamento cristiano. Chloë Grace Moretz es la luz que ilumina una galería de personajes arquetípicos en la que no falta ni el chico martirizado por su familia ni una mad doctor beata y meapilas a la que los adolescentes que sufren sus métodos disciplinarios describen como la madre de Carrie. Correcta en todo lo que atañe a lo expositivo, aunque la severidad con la que trata a muchos de sus personajes raya lo paródico.