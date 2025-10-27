El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Fotograma de 'Female Perversions'

Cómo aprender a ser mujer (Y no morir en el intento)

Ana Barrena

Programadora de Zinemakumeak gara!

Lunes, 27 de octubre 2025, 19:22

'Masculin, Féminin', corto y claro. Así titula Godard su largometraje en 1966. Claro que obra insigne de su 'cine revolucionario'... en el séptimo arte ... sí se puede transformar la realidad, ya sea en el rodaje, en el metraje o en la proyección. Y claro… no podía cuestionar la burguesía sin dedicar una película al sinsentido de los roles de género: Todas las personas somos masculin, féminin.

