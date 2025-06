Una amama roquera al rescate

Oskar Belategui Bilbao Jueves, 26 de junio 2025, 17:58 Comenta Compartir

El mismo día que se estrena el capítulo final de una saga familiar que ha llevado a los cines a 10 millones de espectadores, su protagonista corre por las calles de Bilbao. Toni Acosta (La Orotava, 53 años) ha tenido que hacer malabares para compaginar la promoción de 'Padre no hay más que uno 5' con el rodaje de 'Abuela tremenda'. Si en la cinta de Santiago Segura brega con una familia numerosa, en la ópera prima de Ana Vázquez es una madre soltera con una hija a su cargo (Carla Pastor). Estresada por culpa del trabajo, no le queda más remedio que recurrir a su madre, una abuela excéntrica y roquera, a la que da vida la gran Elena Irureta.

Este jueves rodaban en el centro cívico de Basurto, el antiguo y precioso edificio de azulejos modernista de Desinfecciones Zancoeta, obra de Ricardo Bastida, que en la ficción se hace pasar por una comisaría de policía. Irureta luce look vaquero con 'animal print', cinturón de tachuelas y tupé rockabilly con mechón morado; Acosta, un conjunto de ejecutiva y tacones con los que sale disparada detrás de su niña. Acaba de anunciar que este año no habrá vacaciones porque sus días libres los pasará en un 'team building', una de esas ridículas jornadas de confraternización que celebran las empresas.

Acosta, madre de dos hijos en la vida real, solo tiene palabras de agradecimiento para sus padres, que cuidaron de los niños mientras ella trabajaba en platós y teatros. «Me los traía de Tenerife a Madrid. Conservo la imagen de ellos con mi niña de apenas tres meses en la estación de tren de Bilbao, cuando representaba en el Arriaga 'Emma Goldman, la mujer más peligrosa de América' con mi querido Ramón Barea. Mis padres me han acompañado en todas las giras», explica la protagonista de esta comedia de Atresmedia que ya tiene fecha de estreno en cines: el 1 de enero de 2026.

Ampliar Gorka Aguinagalde, Ana Vázquez, Carla Pastor, Toni Acosta y Elena Irureta en el rodaje. Daniel de Pablos

Rodada desde el 16 de junio en localizaciones vizcaínas –Bilbao, Derio, Durango, Iurreta, Plentzia y Sestao–, así como en Madrid, 'Abuela tremenda' busca sin complejos la sonrisa del espectador. Pero su trasfondo muestra una realidad sociológica: los abuelos que en vez de disfrutar de su merecida jubilación cargan con los nietos porque a los padres les devora el trabajo. «A mí me gusta la comedia con una reflexión detrás», apunta la actriz más taquillera. «Mi personaje renuncia a pasar tiempo con su hija y no está realizada laboralmente. ¿Qué hace a su edad? ¿Cómo se reinventa? La abuela le anima a cambiar de vida».

Por su parte, Elena Irureta define a Toñi como una «abuela un poco loquilla, que se lo pasa muy bien con su nieta». «A veces, se mete en jaleos y comete disparates para entretenerla. Quiere que su hija deje un trabajo que no la hace feliz y se dedique a lo que realmente le gusta: la repostería». La actriz de 'Patria' y 'Ocho apellillos marroquís' se atreve a desvelar un poquito más de la trama. De joven, su personaje tocaba en un grupo, Díscolos, que telonearon a Bruce Springsteen. Una guitarra firmada que perteneció al Boss podría hacer realidad el sueño de montar una pastelería.

Tres generaciones de mujeres

Gorka Aguinagalde, Santi Alverú, Kandido Uranga y Ramón Ibarra completan el reparto de esta producción de Feelgood Media y Kowalski Films. A Elena Irureta, que no es abuela en la vida real pero ha cuidado mucho de sus sobrinos, le parece estupendo que los mayores críen a sus nietos «siempre que quieran, sin que se hagan cargo todos los días obligatoriamente». La actriz disfruta del lado físico del filme, pero también de su faceta emotiva. «Es una comedia muy divertida para toda la familia. Cuando cuento de qué va siempre me dicen: 'Esa la tengo que ver'».

Ampliar 'Abuela tremenda' comenzó su rodaje el 16 de junio. O. Belategui

Curtida en series como 'El secreto de Puente Viejo', 'Zorras' y 'Élite', Ana Vázquez promete una cinta «hilarante, con mucho 'slapstick', porque me gusta Buster Keaton y los dibujos animados». «Pero por debajo hay un conflicto dramático y un poquito de crítica social». Madre de dos hijos, la directora reconoce que no sabe «qué hubiera hecho sin mis padres y mis suegros». 'Abuela tremenda' une a tres generaciones de mujeres, sin hombres. Demostrará que la conciliación «es un drama, sobre todo si eres una madre sola». ¿Esta película sería diferente con un hombre al frente? «Es una pregunta que me la he hecho bastante», contesta la directora. «Creo que sí. Yo he discutido con mi madre y mi suegra. Un hombre subrayaría otras cosas».

