Alauda Ruiz de Azúa el 24 de octubre su tercer largometraje. Ulises Proust/SSIFF

Alauda Ruiz de Azúa: «No quiero ser la cuidadora del pensamiento de los espectadores»

EL CORREO preestrena el tercer largo de la baracaldesa. Concha de Oro en San Sebastián, 'Los domingos' arranca cuando una chica bilbaína anuncia que quiere hacerse monja

Oskar Belategui

Oskar Belategui

Bilbao

Miércoles, 22 de octubre 2025, 00:06

Comenta

Alauda Ruiz de Azúa (Barakaldo, 1978) se ha consagrado con su tercer largometraje, 'Los domingos', incontestable Concha de Oro en el Festival de San Sebastián. ... EL CORREO preestrena para sus suscriptores este jueves en los Golem Alhóndiga, un día antes de que llegue a los cines, este apasionante drama que arranca cuando una chica bilbaína que estudia en un colegio religioso desata un cataclismo en su familia al anunciar que quiere ingresar en un convento. La autora de 'Cinco lobitos' y la serie 'Querer' insiste una y otra vez: el cine para ella es un lugar de encuentro en el que podemos ponernos en el lugar del otro.

