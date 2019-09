Kikoriki. La leyenda del dragón dorado Rusia. 2017. 86 m. (TP). Animación. Director: Denis Chernov.

Calificación:

Los niños son como los años, que nunca se los vuelve a ver. Sin embargo, con cintas animadas como 'Kikoriki. La leyenda del dragón dorado', uno es capaz de recuperar la inocencia de la infancia, siquiera durante un breve período de tiempo. Incluso te permite añorar los filmes de Walt Disney que por mi parte veía en el ya desaparecido cine Actualidades. Me estaba haciendo mayor, más grande, pero en absoluto más sabio, supongo, y la dulzura y los caramelos empezaban a desaparecer. Me parecía entonces que no había nadie en el mundo que pudiera tener una vida mejor que la mía.

Tras realizar la exitosa 'Kikoriki. Equipo invencible', su máximo responsable nos ofrece ahora un nuevo cuento infantil, lleno de fantasía e imaginación, donde un milagroso casco cambia de golpe y porrazo la identidad de quien lo usa. Curioso punto de partida para una simpática peripecia ambientada en un paisaje que podríamos bautizar como Chiquilandia, poblado por criaturas mágicas que parecen surgir entre migas de aire. A partir de ahí, el imparable dinamismo argumental es lo más significativo de la historieta, ribeteada por unos cuantos momentos musicales sin demasiado atractivo.

Se trata de una fábula destinada a los pequeños de la casa, donde aparece asimismo el inevitable villano, al que debe hacer frente esta voluntariosa pandilla, impulsada de punta a cabo por un humor tan inofensivo como errático. Además de un suspense añadido con la intención de que la aventura no decaiga en ningún momento y resulte atractiva para la gente menuda. Con lo cual estamos ante una película que es como si las inolvidables voces del pasado nos siguieran y nos hablaran. Un poco como si sobre la isla volcánica donde transcurre la acción, al fin sólo quedase el batir del mar, los helechos salvajes, la hierba batida por el viento y los pájaros volando y chillando sobre el suelo.