«A los 50 estás más cerca de los quince años que de los treinta» Rafael Berrio grabando el disco en los estudios Elkar. / E. C. Culto cantautor roquero de San Sebastián, Rafael Berrio presenta en Bilbao su cuarto disco en solitario, 'Niño futuro' ÓSCAR CUBILLO Miércoles, 2 octubre 2019, 10:45

Héroe del rock de autor donostiarra, bohemio irredento, lector voraz y poeta de verdad, Rafael Berrio (San Sebastián, 1964), ex de UHF (pioneros del Donosti Sound a principios de los 80), los geniales Amor A Traición (dos LPs en los 90) y Deriva (otros dos CDs en los 2000), ha editado su cuarto álbum en solitario, titulado 'Niño futuro' (no se lo pierdan en Bandcamp), opus que remata, de momento, una discografía fascinante completada por '1971' (2011), 'Diarios' (2013) y el más sucio 'Paradoja' (2015; disco del año para la reputada revista Ruta 66).

'Niño futuro', grabado en los estudios Elkar en formato quinteto deluxe (Irazoki, Arancegui, Neira, San Martin, Berrio), como siempre en su caso resulta fácil de escuchar (clasicismo vía el rock americano a medio tiempo, los marasmos de Van Morrison, el Lou Reed ora narcótico ora urgente…) aunque su lírica sea de altura e incluso muy culta (un título sobre Sísifo, una letra basada en textos de Cioran, la enumeración más larga que las de Henry Miller contenida en los casi siete minutos del tema titular, donde espeta vocablos bien traídos como anacreónticos, escolopendras, nocherniegos, endemoniadas, polifemos, idólatras, faunos, dipsómanos, arlequines, narcisos, rompesquinas, mefistofélicos, pisaverdes, sietemesinos, anfetamínicas, trapisondistas, archipámpanos o ultramontanos).

Este jueves Berrio presentará su nueva colección de canciones en Bilbao (Kafe Antzokia, sala superior, 20.30 h, 12 €) con su banda de privilegio: Karlos Arancegui a la batería, Joseba Irazoki a la guitarra, Lutxo Neira al bajo y Paul San Martín al piano, los mismos del disco. Y ante tal ocasión le hacemos unas preguntas que responde desde su hogar en el barrio de Gros, en San Sebastián, frente a la playa de la Zurriola, que justo ahora tiene bandera roja.

- Vives en el barrio de Gros. Puedes frecuentar la playa, cruzarte con tu vecino Loquillo, ir a ver los bolos gratuitos del Jazzaldia… ¿Mola tanto Gros como dicen?

¿Gros mola? No lo creo. A mí no me gusta nada Gros. A mí me gustan otros barrios de San Sebastián, pero son los que no están en el mapa. Por ejemplo La Paz, o Larratxo, donde aún quedan rincones singulares y personajes pintorescos por las calles.

- ¿Qué haces un día normal, durante esa cotidianidad que parece reflejar el video que reproducimos al final, el de tu canción 'Dadme la vida que amo'?

Un día normal bajo temprano a la calle para hacer la compra en la frutería y la panadería. Guiso unas lentejas. Lavo los platos y me acuesto un rato después de comer. Por la tarde voy al estudio y me paso unas horas tocando la guitarra y escribiendo letras deseando que den las nueve. Por la noche me tomo un vino y me acuesto a medianoche a leer a Aristóteles.

- Qué bien, una disciplina envidiable. A ver si me la aplico. En las imágenes del clip apareces cantando ante un espejo. ¿Qué ves cuando te miras en el espejo? ¿Lo haces a menudo?

Pues claro que me miro al espejo, como cualquiera. Y lo que veo es un señor de cierta edad y entonces pienso que un hombre a los cincuenta está más cerca de los quince años que de los treinta.

- Se supone que un artista de culto es alguien seguido por una minoría fiel no diremos que selecta. A ti no te sigue mucha gente, pero tus fans te admiran de verdad. Y lo que choca es que tus canciones y tus letras podrían acceder a un público transversal. ¿Por qué crees que no has captado la atención de ese gran público cuando has tenido padrinos con influencia, desde la multinacional Warner a la promotora Get In?

Ah, no lo sé. No lo he pensado nunca. No tengo una opinión suficientemente formada acerca de mi escaso éxito, digamos.

- ¿Por qué se titula 'Niño futuro' tu último disco?

Porque una de las canciones del álbum se titula así, 'Niño futuro'. Quien quiera saber por qué, que la escuche aquí. Yo no sabría explicarlo bien y además no conviene que el autor lo intente siquiera.

- Las letras del álbum se reproducen también en el link de Bandcamp. Son muy poéticas, a veces parecen declamadas. ¿Qué poetas te gustan o influyen?

Me gustan muchos y he sido un gran lector de poesía. Qué sé yo… Todos clásicos: Manuel Machado, Rubén Darío, el siglo de oro español, Octavio Paz, Aleixandre, Jaime Gil de Biedma… En fin, la lista es larga.

- ¿Qué estás leyendo ahora mismo?

Unos artículos del argentino Roberto Arlt escritos en el año 1935. Son una mirada sobre el Bilbao de esos años. 'Aguafuertes vascas' es el título.

- La pregunta difícil: ¿por qué reclamas 'Abolir el alma' en la canción así titulada?

Porque hay que abolir el alma si pretendemos un cierto equilibrio y sosiego. Es una recomendación del pseudo-filósofo y humorista Emil Cioran.

- ¿Qué número de álbum hace 'Niño futuro' en tu carrera?

Tendría que contar con los dedos, como los niños de párvulos. Hace, si no me equivoco, el número ocho o nueve (es el octavo según su propia web, que facilita su discografía completa, incluyendo Amor A Traición y Deriva).

- Ahora llevas a una banda con caché, pedigrí y autenticidad. Karlos Arancegui a la batería, Joseba Irazoki a la guitarra, Lutxo Neira al bajo y Paul San Martín al piano, los mismos del disco. San Martín e Irazoki sacan discos a su nombre. ¿Ensayáis mucho?

Ellos han grabado conmigo mi disco 'Niño futuro' y es normal que toquemos juntos en las presentaciones del álbum. Y no, no ensayamos mucho. Más bien poco. Pero son grandes profesionales. Son músicos de raza y todo resulta fácil a su lado.

- ¿Cómo se presenta el panorama de conciertos? ¿A qué aspiras con estos cracks a tu lado?

El panorama se presenta a un mes vista. Más allá, no sé lo que habrá. De momento estoy enfrascado en el concierto del jueves en Bilbao y en el concierto de San Sebastián, en el Teatro Principal, el domingo 13 de octubre.

- ¿Cómo será el concierto del Antxiki este jueves 3 de octubre?

Puedo decir que será un show eléctrico y a la vez contenido. Como los movimientos de una sonata barroca: rápido, lento, rápido.

- ¿Y qué número de concierto del nuevo disco hará este de Bilbao?

¿El número de concierto? ¿Pero crees de verdad que yo cuento los conciertos que doy?