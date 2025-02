El Centro Botín de Santander, primer gran museo en reabrir y aplicar medidas de seguridad Quiere facilitar «un reencuentro con el arte tranquilo y sin miedo» en una visita «segura y no estresante», según su director, Íñigo Sáenz de Miera

La entrada de Cantabria en la fase 1 de la desescalada ha permitido al Centro Botín de Santander ser el primer gran museo que reabre al público. Lo hizo este martes, con todas las medidas para facilitar una visita «segura y no estresante» y permitir «vivir un reencuentro con el arte tranquilo y sin miedo», según aseguró director general de la Fundación Botín, Íñigo Sáenz de Miera.

Con la reapertura, restringida a los visitantes cántabros y santanderinos hasta que se permita la movilidad entre provincias, la institución cultural quiere «contribuir a la reactivación de la actividad y de la economía», desde la convicción de que «ahora más que nunca, las artes pueden jugar un papel fundamental en el desarrollo personal y social». 'Necesitamos el arte' fue uno de los lemas con el que el Centro Botín publicitó su apertura hace tres años «y hoy esa afirmación es más importante que nunca», a juicio de Sáenz de Miera.

Se ha prescindido de los folletos informativos y didácticos, de las audioguías y de todo lo que se pudiera tocar, como las cortinas de las salas de vídeo. Se han dejado abiertas las puertas de los accesos para evitar tocar los pomos y maximizar la seguridad de unos visitantes que deben llevar mascarilla, guardar la distancia de seguridad y que no superarán en ningún momento un tercio del aforo del centro. Las escaleras exteriores son de una única dirección, el uso de los ascensores panorámicos está restringido y las mascarillas y guantes son parte de los uniformes del personal. «Todo el mundo sube por un sitio, baja por otro y hay marcas, como en los comercios, por si tienes que esperar en una cola, para que se guarde a una distancia prudencial», explica su máximo responsable.

Son 140.000 los cántabros que disfrutan de un pase permanente para visitar el centro que ha adaptado su funcionamiento su entorno a las circunstancias de la pandemia. En los Jardines de Pereda las dos esculturas de Joan Miró donadas por los herederos del artista se ha envuelto en plástico.

Los visitantes podrán disfrutar de dos exposiciones 'AS YOU GO (Châteaux en Espagne)', del artista albanés Anri Sala, y 'Coleccionando Procesos. 25 años de Itinerarios', que celebra un cuarto de siglo de la serie dedicada a mostrar las obras de jóvenes artistas internacionales becados por la Fundación Botín. También se pueden contemplar en la sala permanente los retratos de grandes maestros del siglo XX cedidos a la Fundación por su patrono, Jaime Botín. Son las mismas exposiciones que han permanecido confinadas en sus salas desde hace dos meses.

Ampliar Dos visitantes en una de las salas del Centro Botín de Santander, que este martes reabrió sus puertas tras dos meses clausurado. Daniel Pedriza

Habrá que esperar a la fase 2 de la desescalada para que ciudadanos de otras provincias disfruten de la visita a este singular edificio que sobrevuela las aguas de la bahía de Santander, la primera edificación en España del arquitecto italiano Renzo Piano. No hay fecha para retomar las actividades culturales aunque «tenemos la suerte de contar con mucho espacio», afirma su director, que recuerda como en el anfiteatro al aire libre del centro se pueden colocar 200 sillas guardando las necesarias distancias para que el público se sienta «tranquilo y seguro».