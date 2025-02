El Centro Botín lidera la desescalada artística en España al ser el primer gran museo en abrir

'Estamos abiertos'. Estas dos palabras, escritas con grandes letras, dominan los ventanales de la cara norte de los dos bloques del Centro Botín. El ... espacio de arte santanderino reabrió ayer sus puertas entre importantes medidas de seguridad sanitaria y estrictos protocolos de actuación, entre los que destacan el establecimiento de itinerarios que definen el recorrido del público, la reducción de su aforo a un tercio de su capacidad, el uso de dispensadores de gel hidroalcohólico en todas sus entradas, el cierre de algunas pasarelas y de su terraza superior o el uso de alfombrillas en cada acceso a sus salas, destinadas a desinfectar el calzado. También la supresión de folletos y dispositivos de audioguía o el fomento de la adquisición de entradas por canales digitales. Unas medidas que un grupo de voluntarios se encargan de ayudar a cumplir, y que permiten ya disfrutar tanto de la potente oferta artística y cultural del espacio cántabro como de su restaurante, El Muelle, que también abrió sus puertas.

Con esta reapertura, el Centro Botín se ha convertido en el primer gran espacio artístico en retomar su actividad a nivel nacional en plena 'desescalada'. El director de la Fundación Botín, Iñigo Sáenz de Miera, destacó que afrontan esta nueva etapa «poniendo todo el esfuerzo en que la gente que venga pueda tener una visita tranquila, que es el objetivo: evitarnos a todos situaciones en las que podamos sentirnos agobiados». Para ello, se ha optado por «quitar elementos que la gente toca, dejar las puertas abiertas y organizar los recorridos para que no te cruces demasiado con la gente...». Planterse la reapertura tan pronto como fuera posible responde, en palabras del director de la Fundación Botín, «a una decisión que tanto el Patronato como su presidente, Javier Botín, tenían muy clara».

Mucha ilusión pero pocas expectativas. Si acaso, disfrutar del momento. Íñigo Sáenz de Miera señaló ayer que «no es momento para trabajar con muchas expectativas, sino para centrarnos en el aquí y el ahora, en que cada una de las personas que vengan disfruten de la visita». A su juicio, el valor del arte, que la crisis sanitaria ha contribuido a realzar, es otra de las razones que han llevado al Centro Botín a retomar su actividad: «El papel de la cultura está más claro ahora que antes. En este tiempo nos hemos dado cuenta de que necesitamos el arte». Sáenz de Miera también destacó la fuerte vinculación del espacio artístico con Santander y Cantabria: «Se dice que con la caída del turismo nos vamos a tener que reconvertir en centros de arte de barrio; nosotros ya lo éramos y lo decíamos muy orgullosos: esa vocación local es compatible con sentirte parte del entorno en el que estás. En ese sentido, el objetivo del Centro Botín es fomentar la creatividad de Cantabria, y eso sólo se puede hacer con los cántabros».

Ayer fueron ellos, los cántabros y residentes en la comunidad-por el momento los únicos que pueden visitar el centro de arte dadas las restricciones de movilidad interprovincial- los otros grandes protagonistas de la reapertura del centro. Porque aunque acudieron tímidamente, quienes lo hicieron no dejaron de manifestar el placer que les suponía poder regresar a visitar las tres muestras que actualmente acoge en sus salas: 'AS YOU GO (Châteaux en Espagne)', la exposición del artista albanés Anri Sala, la colectiva '25 años de Itinerarios' y los 'Retratos permanentes', que reúne obras de grandes maestros del siglo XX cedidos a la Fundación por su patrono, Jaime Botín.