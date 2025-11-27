Una 'Carmen' lorquiana y feminista regresa al Teatro Real

Aigul Akhmetshina en una escena de la 'Carmen' que llega al Real en coproducción con el Covent Garden y la Scala de Milán.

En clave lorquiana, cambiando Sevilla por un asfixiante pueblo mediterráneo en los años setenta del siglo XX y con una mujer en el foso. Así regresa 'Carmen' al Teatro Real. Cumplidos 150 años de su escandaloso estreno en París, la ópera de Georges Bizet (1838-1875) es hoy una de las más representadas del mundo. El Real recibe una coproducción con el Covent Garden de Londres y La Scala Milán. Con dirección escénica de Damiano Micheletto, indaga las raíces de la violencia machista.

Concede un protagonismo «especial» a controladora la madre de don José, el asesino de la libérrima Carmen, fijándose en 'La casa de Bernarda Alba' de Federico García Lorca. «Carmen es libertad, anarquía, sexualidad... La madre es religión, tradición, control.... Es como una araña que quiere tener a su hijo en sus redes, y lo manipula psicológicamente», plantea Micheletto.

«La mata porque es un hombre débil. Es inmaduro, infantil y no puede afrontar la libertad del Carmen ni liberarse del control materno. La violencia contra las mujeres la ejercen hombres débiles. No tiene nada que ver con ser fuertes o ser machos», sostiene el Micheletto.

Su enfoque «naturalista y psicológico», sitúa la acción en un claustrofóbico pueblo mediterráneo en el que la empoderada y desafiante, Carmen rompe las opresoras y violentas convenciones. «Al final, la historia no es sobre dos personajes, si no sobre el peso de la figura de la tradición» arguye el director escénico.

En el foso estará Eun Sun Kim, directora coreana formada en el Teatro Real tras ganar el concurso Internacional de Dirección de Ópera Jesús López Cobos, de quien fue asistente desde 2008. Debutó como directora en el coliseo madrileño hace quince años con 'El viaje a Reims' de Rossini, con Emilio Sagi al frente del Real. Hace tres lustros también que la hoy directora titular de la Ópera de San Francisco dirigió su primera 'Carmen', título que hasta ahora no había afrontado en España.

Prodigio musical

«Me ilusiona volver a la que fue a mi casa durante los dos años más importantes de mi formación, al lugar donde aprendí todo lo que sé del teatro», dice Sun Kim que estudió composición y dirección en su Seúl natal y en Stuttgart. Para ella 'Carmen' «es una fuerza de la naturaleza». «La música de Bizet, salta directamente al corazón y nos hace preguntarnos quiénes somos. 'Carmen' es magistral. Es a la ópera lo que la 'Mona Lisa' a la pintura», sostiene risueña.

Tras el Real le espera Madama Butterfly' en la Ópera Estatal de Baviera y 'Ariadne auf Naxos' en la Ópera Estatal de Berlín. También conciertos con las orquestas de Minnesota, Sinfónica de Barcelona y Sinfónica de Madrid.

«Bizet es el primer libreto feminista, con una protagonista que se comporta como un hombre, lo que escandalizó al público de la época», dice la mezzosoprano rusa Aigul Akhmetshina. Se alternará en el personaje de la cigarrera con la estadounidense J'Nai Bridges y la georgiana Ketevan Kemoklidze en los tres repartos de las 16 funciones que se ofrecen entre el 4 de diciembre y el 10 de enero.

Los tenores Charles Castronovo y Michael Fabiano encarnarán a don José; Lucas Meachem, Luca Micheletti y Dmitry Cheblykov harán el papel de Escamillo, y Adriana González y Miren Urbieta-Vega serán Micaëla.

Fracaso estrepitoso

«Sabemos que la contracultura de hoy será la ortodoxia del mañana», recuerda Joan Matabosch, director artístico del Real, para explicar el éxito global de 'Carmen' que Bizet no conoció. Es hoy uno 'hit' operístico global, pero su estreno en la Opera-Comique de París en 1875 fue un fracaso absoluto. Bizet murió tres meses después, con solo 36 años, víctima de un ictus y de una profunda depresión, frustrado y desolado con el recibimiento de la ópera por la que había luchado con denuedo. El desastroso y escandaloso estreno le convenció de que jamás triunfaría su ópera, aunque lo haría en Viena pocos meses después de su muerte.

La pacata sociedad parisina rechazó la avasalladora eclosión de una heroína amoral, intrépida, transgresora, seductora, ajena a las convenciones sociales y dispuesta a luchar por su libertad hasta las últimas consecuencias, moviéndose con garbo entre marginales y militares.

Bizet y sus libretistas Henri Meilhac y Ludovic Halévy hicieron malabares para adaptar la novela homónima de Prosper Mérimée,'Carmen' (1845). Mantuvieron la esencia argumental y la atmósfera exótica, suavizando su brutalidad con varios personajes para incrementar la consistencia dramática de la obra de trágico final.

La defendieron con ardor Brahms, Chaikovski, Saint-Saëns y, sobre todo, Nietzsche que la contrapuso al wagnerismo. Con el tiempo se convertiría en un icono del repertorio operístico universal.

Desde la reapertura del Real se han presentado dos producciones de 'Carmen': en 1999, con Luis Antonio García Navarro y Emilio Sagi -repuesta en 2002- y en 2017 con Marc Piollet y Calixto Bieito, un controvertido montaje que ha recorrido medio mundo. Bieito la situó en la Ceuta de 1970 rodeando a Carmen de legionarios, contrabandistas horteras, toreros, cochambroso mercedes, una cabina de teléfono y un enorme toro de Osborne que se desplomado sobre el escenario. El año pasado se ofreció una versión de concierto con la partitura original de 1874, con dirección musical de René Jacobs.

