'Camino Escena Norte' amplía su influencia con 18 shows en más de 60 espacios de la cornisa cantábrica

'Camino Escena Norte' (CEN) es un proyecto innovador de intercambio escénico y cultural, promovido por las asociaciones profesionales de artes escénicas de las comunidades ... autónomas por donde discurre la Ruta Norte Jacobea. Desde que se lanzó en 2019 ha recorrido cinco comunidades autónomas (Galicia, Asturias, Cantabria, Euskadi, Navarra) y este año se incluye también La Rioja. Desde sus inicios ha recibido el apoyo económico del Gobierno vasco y las diputaciones, así como del resto de ejecutivos autonómicos. La estabilidad de la financiación local contrasta con las dificultades experimentadas a nivel estatal, ya que el programa sufrió el año pasado un recorte del 50% en las subvenciones del Ministerio de Cultura y del INAEM. Una reducción que se mantiene.

El programa de esta séptima edición se inaugura este viernes en Santiago de Compostela y terminará el 26 de octubre en La Rioja. Bajo el lema 'Sembrar, cuidar, florecer', recorrerá más de 60 espacios, con un total de 18 espectáculos integrados en el denominado 'Itinerario Constelaciones'. En el País Vasco, está previsto que las compañías recalen en Vitoria, Mutriku, Sopela, Labastida, Gernika, Hondarribia, Araia, Zigoitia, Muskiz y Zarautz. En sintonía con la filosofía del proyecto, siempre actuarán en espacios singulares, alejados del 'mainstream' de los circuitos teatrales, como la fuente de Mercurio (Gernika), el frontón Iturbero (Araia), el auditorio Itsas Etxea (Hondarribia), el Meatzari Aretoa (Muskiz) y la plaza Urgitxeta (Larrabasterra) de La Paz (Labastida).

«Se eligen espacios escénicos o de interés patrimonial e histórico. Queremos fusionar nuestro patrimonio cultural con las artes escénicas. Hay que sacar partido a marcos emblemáticos», apuntaba ayer en la presentación Andoni Iturbe, viceconsejero de Cultura del Gobierno vasco. La programación está enfocada al gran público, tanto adulto como infantil, con diversidad de lenguajes, estéticas y formatos. Son producciones de teatro, danza, artes del movimiento y circo; en algunos casos con entrada gratuita y en los demás se trata de precios populares.

En Euskadi los representantes gallegos serán mayoría con cuatro espectáculos: 'Multiperspectivas#3' (Paula Quintas), 'Nanay de la China' (Pérez&Fernández), 'Yugen' (La Banda Teatro Circo) y 'Helen Keller, ¿La mujer maravilla?' (Chévere). Dos montajes llegarán de Cantabria, 'tÁ' (Miriñaque) y 'Soñando a Lorca' (Ábrego), y el mismo número tendrá origen asturiano, 'Hamlet' (Guayominí Producciones) y 'Postales Rotas' (Zig Zag Danza). Solo habrá un show riojano: 'Globe Story', de la riojana El Perro Azul. Por su parte, los profesionales vascos echarán a rodar en las demás comunidades los trabajos de Tartean Teatro ('El dilema del corcho'), niMú ('Pausa') y del equipo de Olatz Gorrotxategi ('Progreso').

Además del itinerario de funciones, 'Camino Escena Norte' desarrolla un 'Camino Expandido' con encuentros profesionales itinerantes (proyecto FOCOS), colaboraciones con festivales locales y acciones de mediación y relación con públicos, incluyendo funciones escolares y actividades de dinamización sectorial. El patrocinador oficial es Velgasa-Eroski y se cuenta asimismo con la colaboración de la asociación Te Veo de Artes Escénicas para la Infancia y la Juventud. La selección de espectáculos se realiza mediante un sistema de comisiones territoriales compuestas por cinco miembros por comunidad, garantizando un proceso transparente.