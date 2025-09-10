El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Andoni Iturbe (viceconsejero de Cultura del Gobierno vasco), Mikel Martínez (Tartean Teatroa), Leixuri Arrizabalaga (diputada de Cultura), Dinora Mega (compañía de Olatz Gorrotxategi), Xandra Gutiérrez (niMÚ) y Raul Cancelo (Eskena) Manu Cecilio

'Camino Escena Norte' amplía su influencia con 18 shows en más de 60 espacios de la cornisa cantábrica

Impulsado por asociaciones de Euskadi, Cantabria, Asturias, Galicia y Navarra, en esta edición añade a La Rioja y estrecha lazos profesionales

Isabel Urrutia Cabrera

Isabel Urrutia Cabrera

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 14:49

'Camino Escena Norte' (CEN) es un proyecto innovador de intercambio escénico y cultural, promovido por las asociaciones profesionales de artes escénicas de las comunidades ... autónomas por donde discurre la Ruta Norte Jacobea. Desde que se lanzó en 2019 ha recorrido cinco comunidades autónomas (Galicia, Asturias, Cantabria, Euskadi, Navarra) y este año se incluye también La Rioja. Desde sus inicios ha recibido el apoyo económico del Gobierno vasco y las diputaciones, así como del resto de ejecutivos autonómicos. La estabilidad de la financiación local contrasta con las dificultades experimentadas a nivel estatal, ya que el programa sufrió el año pasado un recorte del 50% en las subvenciones del Ministerio de Cultura y del INAEM. Una reducción que se mantiene.

