Bilbao volverá a ser en diciembre la capital europea del videojuego Niños juegan en la Fun Zone en la última edición. / Fernando Gómez El Fun &Serious reunirá en el BEC a las figuras más relevantes de la industria y permitirá probar las novedades en una gran zona de juego E. C. Miércoles, 8 mayo 2019, 00:05

Será de nuevo en el BEC. La novena edición del Fun & Serious Game Festival convertirá del 6 al 9 de diciembre el recinto ferial de Barakaldo en el corazón europeo de la industria del videojuego, que en 2017 facturó en nuestro país 1.359 millones de euros y da empleo a más de 8.000 personas. «Fun &Serious se va haciendo adulto mientras promueve, cada vez con más energía y fuerza, la industria y las artes del videojuego, un sector que queremos representar en todas su dimensiones, como fenómeno cultural y antropológico y como motor económico», dice Alfonso Gómez, director de la cita bilbaína.

Habrá charlas de grandes maestros; encuentros y mesas redondas protagonizados por desarrolladores, diseñadores, inversores y aficionados; demos y exposiciones; foros para dar visibilidad a los talentos independientes españoles y europeos; y, por supuesto, un gran espacio donde disfrutar de los videojuegos. La Fun Zone ocupará los 16.000 metros cuadrados del pabellón número 1 del BEC, donde se instalarán más de 400 puestos de juego para que 'gamers' de todas las edades disfruten de las últimas novedades y compitan entre ellos, además de que acogerá torneos de 'e-sports', encuentros con 'youtubers' y otras actividades.

En su octava edición, el festival organizado por EL CORREO registró más de 40.000 asistentes, una cifra que los responsables del certamen esperan superar este año. Preven, asimismo, que acudan a la cita bilbaína más de medio centenar de ponentes (creadores, desarrolladores, gestores) del máximo nivel y no menos de 1.100 firmas. El país invitado será Suecia, según la organización, uno de los que se encuentra «en la vanguardia del diseño. Suecia es la cuna de desarrolladoras tan relevantes como DICE ('Battlefield' y 'Star Wars Battlefront'), Avalanche Studios ('Just Cause', 'Rage2' y 'Mad Max') y Machine Games ('Wolfenstein'), además de ser el país creador de títulos que han alcanzado el estatus de icono, como 'Minecraft' y 'Candy Crush'».

«El Fun & Serious quiere ser una tribuna de reflexión sobre los cambios en el sector y un facilitador para que el talento encuentre vías de manifestación y viabilidad», dice su director. Por el festival bilbaíno, cuyo broche de oro será la gala de entrega de los premios Titanium en el Guggenheim, han pasado en los últimos años figuras como JordanMechner ('Prince of persia'), Yuji Naka ('Sonic'), John Romero ('Doom') y Alexey Pajitnov ('Tetris'), además de Jade Raymond, vicepresidenta de Google, y la rupturista creadora Brenda Romero, entre otros muchos.