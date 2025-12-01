Bilbao despide Dantzaldia con el estreno del film 'Rojo clavel'

Dantzaldia 2025 se despide este jueves con una última y especial pirueta: la danza contemporánea abandona los escenarios y se adentra en la gran pantalla ... con el estreno en Euskadi de 'Rojo clavel', el documental que retrata al rompedor bailaor granadino Manuel Liñán. Tras dos meses de funciones y sold outs en Azkuna Zentroa o el Guggenheim Bilbao Museo, el festival cierra su XXVI edición a las 19:45 horas en Multicines 7, donde los asistentes podrán conversar después con el artista en un coloquio online. Las entradas cuestan 5 euros.

La película, dirigida por la documentalista barcelonesa Roser Corella y producida en Alemania con la colaboración de ARTE, llega a Euskadi avalada por premios y una intensa ruta internacional. Desde su estreno en octubre, 'Rojo clavel' ha conquistado el galardón a Mejor Documental en el Inspired Dance Film Festival australiano y el Premio del Público en QueerCineMadrid, además de pasar por certámenes de Nueva York, Corea o India.

Corella describe la cinta como un «retrato íntimo» del año de creación de Muerta de amor, el espectáculo con el que Liñán, Premio Nacional de Danza 2017, continúa girando por escenarios de España, Londres, Nueva York o China. En ese proceso creativo, el documental también abre la mirada a su historia personal, marcada por el deseo infantil de bailar «con bata de cola, maquillado y con peluca». «La sociedad y el mundo del flamenco no estaban preparados para eso», recuerda el artista en el film.

La directora subraya que en el escenario Liñán «encuentra la libertad para ser él mismo». Su propuesta fusiona tradición y deseo, y busca ese «milagro indescriptible del éxtasis en la danza» que, como admite el bailaor, solo sucede algunas veces.

Con esta proyección, Dantzaldia cierra una edición que desde septiembre ha acercado a Bilbao y Bizkaia una selección de danza contemporánea con estrenos, nombres internacionales y actividades abiertas al público. «Un año más hemos ofrecido, con precios populares, un abanico de lenguajes y miradas que muestran la riqueza de la danza actual», resume la organización de La Fundición.