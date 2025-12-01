El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El bailaor Manuel Liñán en «Rojo clavel» Roser Corella

Bilbao despide Dantzaldia con el estreno del film 'Rojo clavel'

El documental se estrena en exclusiva en Euskadi este jueves en los Multicines 7, donde el público podrá conversar con el bailaor Manuel Liñán tras la proyección

Ekaitz Vargas

Ekaitz Vargas

Lunes, 1 de diciembre 2025, 19:48

Comenta

Dantzaldia 2025 se despide este jueves con una última y especial pirueta: la danza contemporánea abandona los escenarios y se adentra en la gran pantalla ... con el estreno en Euskadi de 'Rojo clavel', el documental que retrata al rompedor bailaor granadino Manuel Liñán. Tras dos meses de funciones y sold outs en Azkuna Zentroa o el Guggenheim Bilbao Museo, el festival cierra su XXVI edición a las 19:45 horas en Multicines 7, donde los asistentes podrán conversar después con el artista en un coloquio online. Las entradas cuestan 5 euros.

