«A Baroja le habrían gustado las mujeres de hoy» El escritor y crítico Iñaki Ezkerra. / e.c. Iñaki Ezkerra publica 'La voz de la intemperie', dentro de una serie dedicada al novelista guipuzcoano CÉSAR COCA Sábado, 9 febrero 2019, 01:07

«Baroja no es un escritor más. Es 'el' escritor». Iñaki Ezkerra, poeta, ensayista y crítico literario de este periódico, lo dice absolutamente convencido. Como también lo está de que se trata de un autor muy actual «porque es la antítesis del populismo y a la vez su antídoto». Del creador de 'El árbol de la ciencia', su amor por el País Vasco, su falsa misoginia y su capacidad crítica basada en la más absoluta independencia de pensamiento habla Ezkerra en 'Baroja & yo. La voz de la intemperie' (Ed. Ipso). Este volumen hace la entrega nº 19 de la colección que el editor Joaquín Ciárruiz ha concebido para analizar la obra y la figura del novelista donostiarra y será presentado por su autor en Bilbao (martes, Fnac, 19.30) y Vitoria (miércoles, Casa de Cultura Ignacio Aldecoa, 19 horas).

Teme Ezkerra que, para los jóvenes de hoy, Baroja sea probablemente un desconocido. No lo fue en absoluto para los de su generación, y en su libro explica cómo su primer artículo en este periódico fue precisamente una reflexión sobre el Baroja urbano. Aquel texto le costó una recriminación por parte de un alto cargo del Gobierno autónomo, que no entendía que antepusiera esos libros a los de la tetralogía 'Tierra Vasca'. Ironiza ahora Ezkerra a propósito de lo que él entiende como la desconfianza que un cierto sector del nacionalismo ha mostrado siempre ante Baroja, un escritor «que transmite un amor a su tierra que nunca he visto en un Sabino Arana, mucho más distraído en ver enemigos».

Habla también en su libro de la intemperie desde la que Baroja escribe. Una triple intemperie, «la urbana, que representa la lucha por la vida; la intelectual; y la propia de la naturaleza, pero incluso en esas obras su enfoque es opuesto al que ha promocionado la Euskadi oficial».

El libro 'Baroja & yo. La voz de la intemperie' de Iñaki Ezkerra. Ediciones Ipso. 95 páginas. 10 euros. Presentaciones. En Bilbao, martes día 12, a las 19.30 en la Fnac. En Vitoria, miércoles día 13, a las 19 horas, en la Casa de Cultura Ignacio Aldecoa.

La novela que falta

El escritor de la Generación del 98 representa, a su juicio, «la esencia de la novela española que luego no hemos tenido. Baroja retrata la sociedad de su tiempo, algo que han ido haciendo sucesivas generaciones de escritores estadounidenses. En cambio aquí, a partir de los años cincuenta, seguramente por efecto de la dictadura, la novela toma otros derroteros. Y hoy seguramente Mendoza es el único escritor importante que podría emparentarse con esa corriente».

Por cierto, que también el autor de 'La verdad sobre el caso Savolta' ha contribuido a la colección. Suyo es el volumen 20, titulado 'Por qué nos quisimos tanto', uno de los preferidos de Ezkerra junto a los de Mariano Zabía ('La sensación de lo ético') y Amparo Hurtado ('Hermana querida'). Todos ellos destacan el valor de Baroja por su crítica de costumbres e ideas desde una feroz independencia y sin necesidad «de avalarse en ninguna ideología. Es lo contrario al populismo de izquierdas o derechas, que siempre se atribuye la representación de la nación, los pobres o las mujeres», explica.

Las mujeres. Uno de los grandes temas siempre que se habla de Baroja, a quien se atribuye una cierta misoginia. «No es cierto, sostiene Ezkerra. Es un escritor que las conoce bien y su visión sobre ellas es muy moderna. Le habrían gustado las mujeres de hoy, intelectuales e ilustradas». En su opinión, el autor donostiarra era «un seductor a su manera, alguien que quería llegar al corazón femenino a través de una conversación inteligente». Aunque supiera que eso, en sus tiempos, no era algo que la mayor parte de las mujeres de su entorno valoraran demasiado. Quizá de ahí su soltería.