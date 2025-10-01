La más televisiva de Las Fellini se toma un «descanso» del grupo y vuela en solitario La artista bilbaína «se lo montará por su cuenta» tras más de dos décadas en el icónico grupo de cabaret transformista, que continuará actuando en la sala Badulake

El reconocido grupo de cabaret transformista bilbaíno Las Fellini ha anunciado a través de sus redes sociales una noticia que marca un cambio en la formación: Bárbara Kaldo, una de sus integrantes más televisivas -participó, como Sergio del Pozo, en la 19 edición de 'El Conquis'- ha decidido tomarse un «descanso» y volar en solitario.

En un comunicado compartido en Facebook, el colectivo explicó que su compañera «se lo montará por su cuenta, lejos del grupo que seguiremos al pie del cañón». Lejos de los dramatismos que suelen acompañar a las separaciones de grupos artísticos, Las Fellini han querido destacar la madurez de la decisión, han agradecido que el paso haya dado «por la vía del diálogo y la comunicación» y han mostrado todo su cariño a quien seguirá siendo «nuestra niña y, sobre todo, amiga».

Las Fellini son un grupo indispensable en la escena bilbaína. Nacieron en 1998 en el local Bailongo y desde entonces han conquistado los escenarios con una fórmula única: cabaret, playback, improvisación y mucho humor.

El grupo, formado actualmente por Nagore Gore, Caprichosi Potxaperta, Jeyxi Spaguetti y hasta ahora Bárbara Kaldo, se define más como «trastornistas» que como transformistas y dejan claro que lo suyo no es el glamour, sino la risa, la parodia y la provocación.

Su espectáculo, que mezcla números musicales en clave cómica con intervenciones improvisadas al micrófono, ha viajado por locales y fiestas de toda España, aunque su epicentro siempre ha estado en Bilbao. De hecho, el pub Badulake se ha convertido en su casa y escenario habitual, con actuaciones semanales que ya forman parte de la vida nocturna de la ciudad.

Comunicado completo de Las Fellini

Bárbara Kaldo ha decidido tomarse un descanso de Las Fellini.

A partir de hoy y durante el tiempo que necesite nuestra Barbi se lo montará por su cuenta, lejos del grupo que seguiremos al pie del cañón.

Tenéis aquí su Instagram para que la sigáis y no la perdáis de vista: @barbarakaldo darle mucho amor y mucho cariño, que se lo merece.

Nosotras, que ya tuvimos en su momento rupturas chungas y dolorosas, agradecemos muchísimo que Bárbara haya decidido hacerlo por la vía del diálogo y la comunicación, y eso es algo que tenía que deciros porque ha sido muy loable por su parte. Así que todo el apoyo de todas las miembras actuales del grupo a la que siempre será nuestra niña y sobre todo amiga.

Te queremos, Bárbara, vuela muy alto.

