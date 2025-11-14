Bad Bunny triunfa en unos sorpresivos Grammy Latinos que también premian Alejandro Sanz y Aitana El reguetonero se llevó el Grammy Latino al Álbum del año y cerró una noche triunfal en Las Vegas

El reguetonero Bad Bunny -Benito Antonio Martínez- se llevó el Grammy Latino al Álbum del año y cerró una noche triunfal este jueves en Las Vegas, en una gala marcada por sorpresas. El conejo malo llegó como gran favorito a la 26ª edición de los premios y capitalizó cinco de sus doce nominaciones gracias a su 'DeBÍ TiRAR MáS FOToS'. «Gracias a todas las personas que trabajaron en este álbum, son muchos y los llevo a todos en mi corazón», dijo el portorriqueño.

La colaboración de varios artistas, precisó Bad Bunny, uno de los artistas más reproducidos del mundo, fue clave para el éxito del disco que dio espacio a talentos emergentes de la isla. El artista, que dada la arremetida migratoria del presidente Donald Trump declinó a incluir a Estados Unidos en su gira mundial que arranca este mes, dedicó su premio a «todos los niños y jóvenes de Latinoamérica».

«No importa de donde vengan, no olviden de donde vienen», dijo Bad Bunny, que desató pasiones en Estados Unidos al ser elegido para cantar en el medio tiempo de la Liga de Fútbol Americano en febrero, uno de los espacios más importantes de la escena musical de ese país. «Hay muchas maneras de hacer patria y defender nuestra tierra. Nosotros escogimos la música». Bad Bunny completó su placar con premios a Mejor álbum de música urbana, Mejor canción urbana, Mejor fusión/interpretación urbana y Mejor interpretación de reguetón.

Por su parte, los argentinos Ca7riel & Paco Amoroso, nominados por primera vez a los Grammy Latinos, vencieron en cinco de sus diez nominaciones. El explosivo dúo de hip hop, que viene de abrirle varios conciertos en América Latina al rapero estadounidense Kendrick Lamar, conquistó la Mejor canción pop con 'El Día del Amigo', uno de los éxitos de su viral 'Papota', así como varias categorías de video y música alternativa.

Sorpresas

A pesar de que las miradas estaban puestas en los argentinos y Bad Bunny, quien también competirá en las tres principales categorías de los Premios Grammy en febrero, la noche de la música latina trajo sorpresas. 'Palmeras en el Jardín', de Alejandro Sanz, se impuso como Mejor Grabación del Año. «Benito, te lo he robado, perdóname», dijo el español al recibir su galardón. Aitana fue galardonada por el diseño de su último disco, Cuarto Azul, en el que ha sido su primer Latin Grammy.

Otra sorpresa fue el triunfo de Karol G con su «Si antes te hubiera conocido», la Mejor Canción del Año. «Esta categoría estaba llena de gente impresionante», arrancó la colombiana su discurso de agradecimiento. La reguetonera aprovechó la oportunidad para hablar sobre el precio de la fama y el impacto que las críticas tuvieron en su carrera. «Lo único que quedó para mí fue volver a la raíz, volver a la intención y al propósito», dijo.

La canción, escrita por Édgar Barrera, también coronó como Mejor canción tropical, dándole dos estatuillas a la artista que llegó con tres nominaciones. Por su parte, el laureado Barrera, quien también llegó con diez nominaciones, se alzó como el compositor del año con un set de canciones entre las que destacaba el pegajoso merengue interpretado por Karol G.

La anhelada estatuilla a Mejor artista revelación fue para la voz emergente del pop mexicano Paloma Morphy. En las categorías de lengua portuguesa, Liniker, quien hizo historia en 2022 al convertirse en la primera artista trans en llevarse un Grammy Latino, capitalizó tres gramófonos, incluyendo el de Mejor álbum pop contemporáneo luso que fue para su aclamado «Caju».

La gala, que estuvo conducida por los cantantes Maluma y Roselyn Sánchez, regresó al MGM Grand Garden Arena de Las Vegas luego de un intervalo de dos años por España y Miami.

Con actuaciones de la legendaria Gloria Estefan, Naty Peluso, Karol G, Marco Antonio Solís, Liniker, Ca7riel & Paco Amoroso, los reguetoneros Rauw Alejandro y Bad Bunny, el charro Pepe Aguilar, y Los Tigres del Norte, que rindieron un homenaje a los migrantes, la Academia Latina de la Grabación ofreció una fiesta marcada por la diversidad de generaciones y géneros.