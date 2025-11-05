Santiago Posteguillo: «El mundo no mejora porque los líderes no están a la altura» El escritor presenta la tercera entrega de su obra sobre Julio César en el Aula de Cultura de EL CORREO

Julio César hace frente a la guerra de las Galias en 'Los tres mundos', la tercera entrega de la serie que el escritor Santiago Posteguillo dedica al personaje romano. En el trasfondo de la ambiciosa campaña bélica se hallan las migraciones. «No hemos evolucionado en la respuesta a estas corrientes de población generadas por crisis económicas, políticas o climáticas», lamenta el autor. «Amamos y odiamos de la misma manera, el abuso del poder y la corrupción son similares. El mundo no acaba de mejorar porque los líderes no están a la altura de lo que se necesita y en estas crisis resulta especialmente visible». El autor presentará su última obra en un encuentro del Aula de EL CORREO que tendrá lugar hoy, a partir de las 19 horas, en el Salón El Carmen de Bilbao. El acto cuenta con el apoyo de Ediciones B y BBK. Mañana, el narrador repetirá la cita, a la misma hora, en el Palacio de Villasuso de Vitoria. Esta charla recibe el apoyo de la Diputación de Álava.

El desconocimiento, a su juicio, explica esta situación. «Avanzamos en ciencia y técnica porque sus especialistas leen lo que han escrito los predecesores, mientras que los dirigentes no leen nada, no saben historia y repiten los mismos errores», denuncia y señala que esta circunstancia se produce a nivel nacional e internacional. «Los políticos son muy mejorables», señala.

El protagonista de su serie contaba con una personalidad más compleja que la simple de un dictador, en su opinión. «No como lo entendemos en el siglo XXI», apunta. Su carácter también evoluciona. «Al principio era un joven idealista e ingenuo, que creía que se podía juzgar a los corruptos en los tribunales y acaba exiliado», señala y explica que, tras perder esa inocencia, mantiene sus principios y gana cinco elecciones. «Aquí lo civil y lo militar van de la mano. La lucha es descarnada y, en paralelo, discurre la vida privada. Parece que un hecho histórico marca un antes y un después, y, a veces, lo que nos señala realmente es una cuestión íntima».

El caudillo es el precursor de acontecimientos relevantes con posteriores versiones. Entre otros, nos recuerda que construyó el primer puente sobre el Rin y lo hace en Coblenza, allí donde confluye con el Mosela y se encuentra el monumento al unificador káiser Guillermo I, un lugar estratégico, tal y como se revela en el siglo XIX y durante las dos guerras mundiales. «El título es una derivación de césar», recuerda y, asimismo, indica que cruzó el Canal de la Mancha con una flota de 700 barcos, otra epopeya con ecos en nuestro tiempo. «No habrá tantos hasta el día D», apunta. «Sus operaciones transformarán el mundo».

La primera integración europea también se consiguió a través de las campañas de César. Tras la Hispania romanizada, las legiones pretenden proporcionar seguridad a un territorio que comprende la actual Francia, el Benelux, Britania y el oeste de Alemania. «Constituye un gesto incipiente de la Unión Europea, un germen de Occidente, concepto que luego se extendió por el mundo a través de los imperios».

Las grandes migraciones supusieron un gran peligro para este proyecto. «Los pueblos de norte de Europa y el centro de Asia sufren penosas condiciones de vida, buscan lugares donde establecerse e invaden las regiones controladas por Roma». Ambiórix, jefe de la tribu germana de los eburones, masacró una fuerza romana en su avance hacia el oeste. «César lo venció y aniquiló a los suyos», reconoce, aunque rechaza que fuera particularmente cruel. «No lo pudo perdonar en la dinámica de aquel tiempo. Debía responder con contundencia».

La magnanimidad es un característica de César, según Posteguillo, tal y como se manifiesta en su postura hacia los senadores a los que se enfrentó, incluso militarmente. «Les perdonó la vida y bienes e, incluso, los reingresó en el Senado», aduce. No parece que fue una medida prudente. «Al final, él será la víctima de su propia generosidad».

