«Benidorm fue el primer viaje de muchas personas de clase media y baja» Iñaki García Uribe hablará este miércoles a las 19 horas en el Aula de Cultura de EL CORREO sobre la iniciativa por la que miles de vascos 'colonizaron' la localidad alicantina

Los vascos inventaron el turismo de masas. Puede parecer una afirmación exagerada, pero existe una prueba contundente y documentada. En 1964, cuando el desarrollismo daba sus primeros pasos, un centenar largo de parejas recién matrimoniadas de Bilbao, Barakaldo y Balmaseda llegó a Benidorm como fruto de una original iniciativa urdida por Pedro Zaragoza, alcalde de la ciudad, y la ya extinta Caja de Ahorros Vizcaína. La iniciativa pretendía promocionar la población mediterránea. «Supuso el primer viaje para muchas personas de clase media y baja», asegura el etnógrafo Iñaki García Uribe. Este viaje y sus consecuencias serán objeto de su exposición en un encuentro del Aula de EL CORREO que tendrá lugar este miércoles, a partir de las 19.00 horas, en el Salón El Carmen de Bilbao. El acto cuenta con el apoyo de BBK.

La operación B-B dio a conocer el clima y paisaje de la localidad alicantina, implicada en una incipiente campaña de imagen. «El alcalde fue un visionario que descubrió las vacaciones de playa para toda la gente, no sólo las élites». Explica que, bajo su mando, el Ayuntamiento puso en marcha una estrategia destinada a mudar su piel:«En aquella aldea de pescadores diseñó avenidas más anchas que La Castellana».

Aquellos recién casados se alojaron en las habitaciones del Hotel Vitoria, dotadas con canastillas azules y rosas, sutil invitación a consumar el matrimonio. A su regreso, el boca a boca surtió efecto. Tras los pioneros, disfrutaron de la estancia otros de origen maño y catalán, y, poco después, el 'boom' de llegadas y la demanda de segunda residencia transformaron el perfil del humilde pueblo. «El arquitecto Juan Guardiola diseñó una urbe que mira al cielo», recuerda, y asegura que dio a conocer su proyecto colocando de canto un paquete de cigarrillos. «Hoy es la ciudad con más rascacielos del mundo tras Nueva York».

La conexión se prolongó con un intercambio dentro del callejero. Benidorm acogió la avenida de Bilbao y la capital vizcaína dedicó un par de vías tanto a la propia población como al Mar Mediterráneo. Hoy, unos 20.000 vascos viven frente a las playas de Levante y Poniente. «Es la octava provincia», señala el etnógrafo, y apunta al acicate de la calidad de vida, el acogedor ambiente y una parroquia, la del Carmen, que celebra San Prudencio, la Tamborrada y el día de la Virgen de Begoña. «Pero lo de la 'calle del coño' lo llevan mal en la Oficina de Turismo y no pone nada al respecto en la web, tal vez por vergüenza». Se refiere a esa vía larga y estrecha «como dos veces Ledesma» donde bares con nombres ten evocadores como Ziripot, Basauri o Txalupa ofrecen pinchos homologables a los autóctonos.

El cosmopolitismo no ha podido con las tradiciones: «Benidorm ha sabido adaptarse». Cuenta que ya no llegan tantos autobuses llenos de veraneante entusiasmados. La mayoría de los vascos residentes son jubilados de posición desahogada, aunque también acuden jóvenes por la potente oferta de ocio nocturno y eventos multitudinarios como el Benidorm Fest o el Low Festival. «Fuimos los conejillos de indias, pero hoy, en agosto, la localidad alcanza el medio millón de habitantes, aunque sin saturación, porque el modelo de desarrollo anticipó el orden y la sostenibilidad».