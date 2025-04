Retomando una trayectoria cimentada en buena medida por la vía del directo desde hace más de una década, la banda madrileña Morgan ha vuelto a ... la carretera con su nuevo álbum 'Hotel Morgan'. Un cancionero equilibrado entre el inglés y el español y registrado en un retiro creativo buscado en Giske, enclave en la costa oeste noruega donde radica el idílico estudio Ocean Sound (Arcade Fire, Travis, Sade, Kygo..). Hasta ese remoto destino viajaron en furgoneta para encontrar calidez, calma y refugio y moldear un álbum que, producido por Martín García Duque (Aurora & The Betrayers, Speak Low) y marcado por la voz de Carolina de Juan, oscila entre temas austeros en vena de blues autoral y composiciones ornamentadas con arreglos de cuerdas y teclados que ensanchan su clasicista apuesta por el rock con sureña alma americana.

Paco López, guitarrista fundador de la banda que completan el baterista de Berriz Ekain Elorza y David 'Chuches' Schulthess (teclados) despeja algunas claves del disco, producido por Martín García Duque (Aurora & The Betrayers, Speak Low) y marcado por la voz y el piano de Carolina de Juan que alarga el catálogo independiente iniciado con 'North' (16), 'Air' (18) y 'The river and the stone' (21) Este sábado lo recrean en el Euskalduna (20.30 horas, entradas de 27 a 29€) ampliados con Willie Planas al bajo, un percusionista y dos coristas de apoyo.

– Regresan en el tramo inicial de su gira ¿Cómo va?

– Muy bien. En los cinco primeros conciertos hemos notado que los nuevos temas conviven muy bien con los antiguos y creo que todo se irá integrando aún más a medida que vayamos tocándolos con esta nueva formación de banda que, además de percusión y el bajo de Willie Planas incluye a dos coristas que acompañan la voz de Nina.

– Ya actuaron en el Arriaga y ahora apuestan por un auditorio aún mayor como el del Euskalduna. ¿Tener el público sentado favorece el tipo de sonoridad orgánica, cálida y cuidada que Morgan propone?

– La verdad es que hacemos de todo, también muchos festivales como el BBK Live, del que guardamos un gran recuerdo, pero lo cierto que este tipo de recintos juegan a favor del estilo que practicamos. Cambia un poco la energía que transmites y que recibes de la gente pero creo que a una parte de nuestro público mas digamos melómano le gusta vernos en esas condiciones. Lo cierto es que disfrutamos cambiando de formatos y auditorios. También te digo que, si nos animamos a tocar en auditorio tan grande e imponente como el Euskalduna, aunque no seamos capaces de llenarlo, es por ser Bilbao, en otro lugar no asumiríamos ese riesgo.

– Después de todo tienen con Bilbao múltiples conexiones, desde un batería vizcaíno como Ekain Elorza a una oficina de representación local.

–Claro, todo hace que en Bilbao nos sintamos como en casa. Desde aquel memorable primer concierto que dimos en el pueblo de Ekain (Berriz) que tuvo mucho que ver en que apostáramos por el grupo, no hemos tenido por ahí una mala experiencia. Hemos generado allí unos vínculos muy fuertes.

– También está su afinidad con Fito Cabrales. Compartir gira con él en 2022 y tocar en San Mamés favorecería el ascenso de Morgan.

– Por supuesto, tenemos mucho que agradecerlem como a Quique González, con quien además de amistad también compartimos oficina (Cultura Rock). Nunca podremos devolverles la gran generosidad que han tenido por su parte. La gira con Fito fue irrepetible a todos los niveles, tanto que nos permitió hacer rock de estadio (risas). Es muy poco probable que podamos volver una gira parecida porque Fito está a otro nivel, muy fuera de nuestra liga.

– El nuevo álbum bascula entre temas desnudos en vena bluesera y otros más arreglados con cuerdas y hasta teclados cercanos al pop.

– No nos suele molestar que un disco tenga ese punto de eclecticismo en el que las canciones puedan tender a un estilo u otro. El blues, como el soul sureño, forma parte de nuestra identidad. Sobre todo porque Nina y yo hemos actuado bastante haciendo acústicos en esa onda, que en este disco está reflejada en temas como 'Arena'. Además, sin dar un cambio radical, tratamos de probar alguna cosa nueva. Solemos apostar por productores ajenos al grupo como, en este caso, Martín García, que tiene esa tendencia a usar sintes y muchas capas de sonido. No somos muy de colaborar con otros, pero creemos que una visión ajena puede sumar y estimularnos para no asentarnos en nuestro propio mundo.

– En 'Altar' lo han hecho con un gran guitarrista como Steve Hunter, con el que ya mantenía vínculos, ¿no?

– Sí, tuvimos la fortuna de poder contar con él, porque mantenemos una buena relación desde que fue profesor mío en Estados Unidos. Yo colaboré en su último disco y pensé que en un tema medio folkie como 'Altar' podría brillar un solo de Steve cuyo estilo controlo bastante bien. Tiene protagonismo porque no hay muchos solos en el disco y además Steve, para buscar una mayor expresividad, quiso saber de qué iba a la letra.

– En sus tres discos previos solo había un tema en castellano. En este lo equilibran con el inglés ¿Ha sido una apuesta meditada que ira incrementándose?

– No le damos mayor trascendencia y tampoco ha generado un debate interno, aunque, como grupo español, hemos naturalizado el hecho de hacer canciones en nuestra lengua. Temas como 'Volver' o 'Sargento de hierro' se han convertido en clásicos de nuestro repertorio y, tras el esfuerzo inicial, Nina ha interiorizado el hecho de cantar y componer en castellano y cada vez esta más cómoda. No sé si en el futuro lo haremos más en español o inglés, siempre será una puerta para una difusión fuera que aún no hemos logrado, En la capacidad de homologar lo anglosajón tenemos que aprender de los nórdicos, que son maestros.

– Lo han podido experimentar de cerca. Siendo un grupo de influencia americana, ¿cómo les dio por irse a grabar a Noruega y además por carretera?

– Teníamos muy buenas referencias de Ocean Sound y lo incluimos en una lista de estudios en los que pudiéramos repetir la positiva experiencia de una residencia de dos semanas grabando que hicimos con el anterior disco en Francia. Nos respondieron, nos cuadraron las fechas y el presupuesto y decidimos ir ya con las canciones bastante atadas. Se nos ocurrió la idea de irnos hasta allí en furgoneta y, más que una locura, resultó una gran idea, ya que aprovechamos la semana de carretera para ultimar los preparativos y ver media Europa. Resulto un viaje irrepetible y una gran experiencia también.

– El título del álbum abunda en el imaginario rockero ligado a hoteles que remite al 'Hotel' de Eagles, el 'Heartbreak Hotel' de Elvis, el 'Morrison Hotel' de los Doors, el 'Chelsea Hotel' de Cohen y Janis Joplin, el 'Blue Hotel' de Chris Isaak, el 'Yorba Hotel' de White Stripes y tantos otros.

– Claro, nos atrae y gusta toda esa aura e iconografía que los asocia con lugares solitarios, decadentes, de paso, o también de escenario de momentos mágicos. Van un poco de la mano de la vida errante del músico... Se convierten, aunque sea por un momento, en tu casa y se entiende que inspiren no pocas canciones en momentos de soledad. Quizás tenga más sentido en Estados Unidos, con músicos que se pasan la vida en la carretera entre concierto y concierto, pero definitivamente es una imagen muy inspiradora. A nosotros nos gusta imaginar que el nuestro no pertenece a una cadena franquiciada, sino que es un hotel familiar lleno de habitaciones o canciones con personalidad diferenciada.

– Se supone que a estas alturas tendrán voluntad de continuidad. ¿Qué planes tienen?

– En principio, tocar lo que podamos, ya que para vivir los músicos dependemos de ello. Este verano haremos algunos festivales y después retomaremos la gira en otoño e invierno. Después veremos, pero, después de comenzar sin ninguna expectativa y haber encadenado cuatro discos y mas de una década en activo, la idea es continuar ofreciendo siempre buenas canciones y un buen directo. Hay que ir siempre partido a partido y sin dar nunca nada por sentado, aunque nos vaya bien hasta ahora la seguridad no es buena para el músico. Creo que un cierto grado de incertidumbre y necesidad te obliga a estar más abierto y motivado y, a poder ser, inspirado.