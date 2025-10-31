El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Arturo Pérez-Reverte estalla contra la regulación de la palabra cáncer

El académico reacciona en la red social X a una iniciativa aprobada en el Congreso para evitar usos insultantes del nombre de esta enfermedad

Miguel Lorenci

Miguel Lorenci

Viernes, 31 de octubre 2025, 16:08

«Por una vez (sin que sirva de precedente, y me disculpo de antemano por ello), permítanme ser grosero: Me va a regular el uso de las palabras su puta madre». Así reaccionó ayer en la red social X Arturto Pérez-Revete, el escritor y académico, ante la proposición no de ley recién aprobada en el Congreso que promueve «el uso de un lenguaje justo de la palabra cáncer», que persigue evitar su uso denigratorio y como insulto o descalificación, y la metáforas bélicas sobre los procesos oncológicos.

El PSOE anunció el pasado martes en la misma red social en la que ha reaccionado Pérez-Reverte que su iniciativa «para regular el uso de la palabra cáncer» se había aprobado. Consideraban los socialistas que «es urgente abandonar su uso como metáfora o sinónimo de insulto o descalificación».

La proposición no de ley se aprobó con 307 votos a favor, 33 en contra y 6 abstenciones. La diputada socialista Isaura Leal aseguró entonces que se atendía a una demanda de «pacientes, familiares, asociaciones y profesionales sanitarios» que persigue «el uso de un lenguaje justo y responsable de la palabra cáncer, sobre todo desde los ámbitos públicos e institucionales».

Reitera que «no es aceptable emplear la palabra cáncer como metáfora de lo peor, de lo que corrompe o de lo que destruye, porque el cáncer no es eso: es una enfermedad grave, sí, pero también cada vez más tratable, más comprensible y, en muchos casos, curable».

