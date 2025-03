Viñetas sobre el sufrimiento del artista, los fallos en la construcción de relatos y el vínculo entre pelo y escritura

La barcelonesa Marta Cartu ha titulado su último proyecto de cómic 'Bugs' (insectos), por la polilla que en 1947 causó un error en una pieza ... dentro de un ordenador y sirvió para bautizar los fallos (bugs) que se producen en los sistemas informáticos. Pero ella va más allá y con sus viñetas, algunas de ellas agujereadas con un troquelador, se pregunta por los vacíos personales que experimenta ella misma «cuando afronta un duelo, por los errores que afectan a la construcción de narrativas o relatos generados por la Inteligencia Artificial y por los fallos que dichos errores revelan sobre nuestra propia sociedad». Se trata de una historia de cómic de ensayo-ficción que desarrolla dentro de la Residencia Internacional del Cómic, un proyecto en el que participa junto a otros dos artistas extranjeros para promover la creación del cómic. Detrás de esta iniciativa están, aparte de Azkuna Zentroa, instituciones de Quebec y Angulema, y el resultado se expone desde hoy y hasta el 14 de septiembre en la Mediateka del centro bilbaíno.

La catalana Cartu es la apuesta de la Alhóndiga para participar en esta iniciativa a tres bandas, en la que le acompañan el canadiense Cole Degenstein -propuesto por la Maison de la Littérature de Quebec-, y la belga Pauline Lecerf, llegada a través de Cité Internationale de la Bande Dessinée er de L'image de Angoulême. Este lunes se celebró la presentación de la muestra, con la presencia de los tres artistas acompañados por el concejal de Cultura, Gonzalo Olabarria, y el director general de obra social de BBK, Gorka Martínez.

El trío creador exhibe en la Mediateka varios ejemplos del trabajo que están desarrollando en esta residencia internacional, que les ha llevado desde Angulema (del 20 de enero al 20 de febrero) a Bilbao, donde ahora recalan hasta el 24 de este mes. Inmediatamente después, viajarán a Quebec para continuar con su viaje. La exposición, titulada 'Running on empty. Comics as visual poetry' «pone el foco en la experiencia personal de la creación artística, no siempre alumbrada por la inspiración. Es como cuando te has quedado sin gasolina pero sigues avanzando. Porque a pesar de no tener nada, sigues adelante, creando», explican los autores.

Momentos bajos, obras de altura

Y precisamente sobre el sufrimiento del artista dibuja y escribe Cole Degenstein en su cómic 'Dear Kenneth', que él concibe como una «autoficción para reflexionar sobre el modo en que suelen asociarse los momentos bajos de la vida a grandes periodos de producción artística». Utilizando la fórmula de cartas que un poeta escribe a modo de monólogo interior, y utilizando la experiencia de sus paseos por Tokio y Kyoto, el cómic «indaga en la tendencia que tenemos a sentir y observar lo que nos rodea de una manera insular y egocéntrica, en lugar de intentar crear conexiones genuinas». De este artista, destacan la ternura que rodea su obra y que queda patente en sus dibujos detallistas y coloridos que abordan historias de la vida doméstica, la homosexualidad y la experiencia rural.

La tercera invitada es la belga Pauline Lecerf, con un proyecto que une dos aspectos en principio sin conexión fácil, como son el cabello y la escritura. Pero ella consigue ligarlos en sus viñetas en blanco y negro: «Esta historieta establece un vínculo metafórico entre la escritura y... el pelo. Líneas de vida, expresión de nuestra individualidad... El cabello y la escritura son huellas de nuestro paso por el mundo. El cómic es un homenaje a los cortes de pelo, los grafitis, las trenzas, las firmas. En definitiva, a todas esas líneas con las que mantenemos una relación tan íntima y personal. Con estas frases termina su cómic: «¿Qué quedará de nuestro paso por el mundo? Algunas líneas, algunas palabras escritas. Algunos arabescos en el lavabo de la vida. Algunos cabellos atascados en el desagüe».