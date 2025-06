Vidarte: «El de Urdaibai es un proyecto bueno para el museo y para la comarca»

El curso de verano organizado por el Museo de Bellas Artes de Bilbao incluyó ayer como acto de clausura una charla entre el responsable del ... museo bilbaíno, Miguel Zugaza, y Juan Ignacio Vidarte, exdirector del Guggenheim. Con el auditorio de la Torre de Iberdrola como escenario por las obras de reforma de la pinacoteca, el acto fue en realidad un repaso por parte de Vidarte a las casi tres décadas de funcionamiento del Guggenheim, centrado en su programación, pues el curso ha estado dedicado a las 'Exposiciones sobre artistas e ideas del arte'.

Aunque fue en el turno de preguntas cuando llegó el asunto espinoso; alguien preguntó a Vidarte su opinión sobre el proyecto de Urdaibai. «No voy a decir que me alegro de que me haga esa pregunta, ja, ja – contestó en un primer momento–. Yo puedo hablar del pasado, pero por mi condición actual no hablo del futuro, no me corresponde por respeto a la directora, lo siento. Pero sí voy a decir algo, creo que el de Urdaibai es un gran proyecto, que por diversas circunstancias no ha tenido el desarrollo que debería. Y creo que es un buen proyecto para el museo, un proyecto de futuro, bueno también para la comarca». Zugaza fue el encargado de excusar a la directora del Guggenheim, Miren Arzalluz, que se encontraba en París en la inauguración de una exposición en el Museo de la Moda que ella dirigía hasta ahora.

Vidarte expuso cómo el museo que él ha dirigido se sustenta principalmente en dos ejes, la colección, que por razones obvias está en una etapa «joven, de crecimiento», pues solo tiene 27 años, y el programa de exposiciones, 170 en este tiempo. Quiso poner en valor cómo han traído a las grandes figuras de la segunda mitad del siglo XXy del XXI, citando a Kandinsky (2020) gracias a la colección de Nueva York, o la de Picasso (2023), «artista a quien no hemos podido rendir aún toda la atención que nos hubiera gustado». Destacó las muestras dedicadas a Warhol (1999), Basquiat (2015), Cy Twombly (2008) o Rauschenberg (2010). «Esa es una de las exposiciones más radicales que habéis hecho, con esa línea del tiempo a través de sus obras», señaló Zugaza.

Se refirió Vidarte a lo que él llamó «hitos de relevancia curatorial. Un caso evidente es la muestra de obra reciente de Richard Serra en 1999, donde ya se pudieron ver en ese espacio que actualmente ocupa 'La materia del tiempo' las elipses torsionadas. Aquella exposición nos abrió los ojos respecto al uso extraordinario de aquel espacio».

«El Gugenheim no es un museo de arte vasco, pero la cuarta parte de nuestra colección es de artistas vascos y les programamos una vez cada dos años» Juan Ignacio Vidarte Exdirector dl Guggenheim

Al destacar las muestras de Oteiza (2004 y 2005), Vidarte hizo una pequeña autocrítica: «Después se pudieron ver en Nueva York. Y para nosotros fue una gran satisfacción poderlo hacer así, porque se critica al museo por no servir con demasiada frecuencia a la proyección del arte vasco en el exterior. Y supongo que hay un recorrido ahí que tendremos que hacer». Zugaza le dio la razón: «Es muy estimulante la idea de que un museo tenga esa constelación de sedes para poder no solo programar arte vasco, sino para programar lo que se produce en el propio museo de Bilbao hacia afuera. Y creo que sí se hiciera más sería estupendo, el encontrar formas expositivas de Bilbao en Nueva York o en cualquiera de las otras sedes. Podría hacerse con la muestra de Acconci y Prego».

Arte vasco y mujeres

Insistió Vidarte en que la vocación y misión del Guggenheim no es ser un museo «dedicado específicamente al arte vasco, pero eso no quiere decir no tenga en su ADN la voluntad de coleccionar, investigar y exponer arte vasco contemporáneo en el contexto internacional». Señaló que una cuarta parte de su colección la conforman obras vascas y «aproximadamente una vez cada dos años hay una exposición de artistas vascos».

«Hay que felicitar al Guggenheim por haber conseguido dar esa perspectiva de género de una manera natural, sin imposiciones» Miguel Zugaza Director del Bellas Artes

Aludió en otro momento Vidarte a la cuestión de género y del ámbito geográfico, con un aumento de las exposiciones de artistas provenientes de África, Asia o Latinoamérica. En lo relativo al género, apuntó la existencia de dos etapas, los inicios y los últimos diez años: «El museo, y de manera muy fluida además, no como imposición de porcentajes, en esta última década ha tenido más propuestas expositivas de mujeres, que hasta entonces habían sido más ignoradas, menos visibilizadas».

Como ejemplos, el exdirector del Guggenheim recordó las exposiciones de Joana Vasconcelos (2018), Lee Krasner (2020), Alice Neel (2021), Lynette Yiadom-Boakye (2023), Gego (2023) y Hilma af Klint y June Crespo (2024). Zugaza le felicitó por el «éxito de haber logrado dar esa perspectiva de género de una forma natural».