Un Triceratops conquista Nueva York

La casa de subastas Phillips ha escrito esta semana un nuevo capítulo en el controvertido mercado de los fósiles prehistóricos. En su sede neoyorquina de ... 432 Park Avenue, un esqueleto juvenil de Triceratops ha alcanzado la cifra de 5,4 millones de dólares (incluyendo las comisiones), más del doble de su estimación inicial. La venta del pasado miércoles no solo marca un hito comercial, sino que cristaliza las tensiones crecientes entre el coleccionismo privado, la investigación científica y la mercantilización del patrimonio natural.

El espécimen subastado fue en su día un hallazgo paleontológico de primer orden. Descubierto en 2016, procede de la Formación Hell Creek, un depósito geológico del Maastrichtiense tardío datado hace aproximadamente 66 millones de años. Este yacimiento, que se extiende por Montana, Dakota del Norte, Dakota del Sur y Wyoming, fue el hogar de los últimos dinosaurios que poblaron la Tierra antes de la extinción masiva del Cretácico-Paleógeno. Lo que distingue al ejemplar juvenil que se ha vendido en Nueva York es su excepcional estado de conservación y su singularidad anatómica.

Con una longitud de 4,27 metros y una edad estimada de cuatro años al momento de su muerte, conserva más de dos tercios del esqueleto original. Mide la mitad de un adulto y se llama 'Cera', igual que la protagonista de 'En busca del valle encantado', una película de dibujos animados muy popular a finales de los años 80. Su venta constituye una apuesta estratégica sin precedentes. Es la primera vez que la casa de subastas Phillips, especializada en arte moderno y contemporáneo, incorpora especímenes de historia natural a las pujas más cotizadas.

Rareza y prestigio

La iniciativa responde a lo que Miety Heiden, presidenta de ventas privadas de la empresa, describe como una demanda creciente de coleccionistas que buscan «objetos inusuales y extraordinarios que trascienden las categorías tradicionales de coleccionables». Es una táctica que refleja una comprensión profunda del nuevo perfil del coleccionista global. Desde 2017 las ventas privadas han crecido un 46% anual, impulsadas precisamente por este tipo de objetos híbridos que combinan rareza científica, valor estético y prestigio social.

La venta de 'Cera' se inscribe en una tendencia exponencial de comercialización de fósiles que ha transformado radicalmente el panorama paleontológico en las últimas dos décadas. Aunque las subastas de dinosaurios se remontan a la década de los 90, fue la venta del Tyrannosaurus rex 'Sue' en 1997 por 8,36 millones de dólares la que marcó el punto de inflexión. Adquirido por el Museo Field de Chicago con el apoyo financiero de Disney, McDonald's y la California State University, dejó claro que los fósiles podían competir con obras de arte de primer nivel. Desde entonces, los récords se han sucedido vertiginosamente. En 2020, otro Tyrannosaurus rex llamado 'Stan' se vendió por 31,8 millones de dólares en Christie's, más del triple de lo estimado. En julio de 2024, el estegosaurio 'Apex' pulverizó todas las marcas al alcanzar 44,6 millones de dólares en Sotheby's.

En Estados Unidos, la legislación vigente establece que los fósiles encontrados en terrenos privados pertenecen al propietario del suelo, quien puede venderlos libremente. En contraste, los hallazgos en tierras públicas (parques nacionales, reservas federales) son propiedad del gobierno y su excavación requiere permisos estrictos que solo se conceden a paleontólogos certificados. Esta dicotomía legal ha generado un mercado paralelo donde los propietarios de ranchos en estados como Montana, Wyoming y Dakota del Sur (donde se concentra la Formación Hell Creek) favorecen sistemáticamente a los cazadores comerciales sobre los investigadores académicos.