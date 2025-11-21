El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

'Cera' es un ejemplar juvenil de Triceratops. Mide 4,27 metros, la mitad de un adulto. Phillips

Un Triceratops conquista Nueva York

Phillips subasta el esqueleto de un ejemplar juvenil por 5,4 millones dólares, más del doble de su estimación inicial

Isabel Urrutia Cabrera

Isabel Urrutia Cabrera

Viernes, 21 de noviembre 2025, 16:22

La casa de subastas Phillips ha escrito esta semana un nuevo capítulo en el controvertido mercado de los fósiles prehistóricos. En su sede neoyorquina de ... 432 Park Avenue, un esqueleto juvenil de Triceratops ha alcanzado la cifra de 5,4 millones de dólares (incluyendo las comisiones), más del doble de su estimación inicial. La venta del pasado miércoles no solo marca un hito comercial, sino que cristaliza las tensiones crecientes entre el coleccionismo privado, la investigación científica y la mercantilización del patrimonio natural.

