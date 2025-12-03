El «titánico» catálogo razonado de Sorolla

Miguel Lorenci Madrid Miércoles, 3 de diciembre 2025, 17:03 | Actualizado 17:47h. Comenta Compartir

Encerrar toda la pintura de Sorolla en un catálogo razonado es una labor «tan titánica como su obra». Lo sabe bien Blanca Pons-Sorolla Ruiz de la Prada, bisnieta del genial pintor valenciano y principal experta en su obra, que abordó el desafío que culminar su catalogación de la mano de la editorial El Viso. El primero de sus cuatro volúmenes se presentó este miércoles en el Museo de Prado, un lugar «decisivo e inspirador» para su bisabuelo donde «estudió a Velázquez» y que atesora 23 'sorolllas'.

Es fruto de un trabajo de cuatro décadas para registrar, estudiar y reseñar la vasta obra de Joaquín Sorolla y Bastida (1863-1923). Unas cuatro mil doscientas piezas entre óleos, acuarelas y gouaches repartidas por los mejores museos y colecciones de todo el mundo. El formidable legado de un artista «frenético en su producción» y para quien «el arte no se aprende, se siente».

Portada del catálogo. Ediciones El Viso

El volumen que ahora ve la luz se ocupa de los primeros y más desconocidos años de la trayectoria de Sorolla, con obras realizadas entre sus inicios en 1876 y 1894 «cuando encuentra su camino como pintor». Estudia y reseña las 1.073 obras de distintas técnicas datadas en ese periodo, muchas de ellas analizadas y reproducidas por primera vez.

Los tres tomos siguientes se publicarán a razón de uno por año a partir de 2026, para fijar un corpus completo, ordenado y documentado con toda la producción de uno de los grandes maestros de la pintura moderna, célebre por su dominio de la luz y el color y de «quien siguen aflorado obras», según recordó Enrique Varela, director del Museo Sorolla de Madrid, que atesora 1.300 obras y que está en plena remodelación.

olosal

Durante más de cuarenta años Blanca Pons-Sorolla ha estudiado, actualizado, sistematizado y registrado la información disponible de cada obra de su bisabuelo para armar un colosal catálogo razonado de orden cronológico. Cada volumen incluye una exhaustiva biografía de Sorolla en los años que aborda, una selección bibliográfica, el repertorio de sus exposiciones, una introducción metodológica sobre el proceso de catalogación de su obra pictórica y unas tablas de equivalencia que vinculan las obras catalogadas con anteriores inventarios.

Todos incluyen fotos en color de alta calidad de las pinturas, excepto la escasas piezas de las que solo queda memoria gráfica en blanco y negro. Una «buena parte de ellas permanecían inéditas y se reproducen ahora por primera vez», destaca la bisnieta del artista. En especial las que corresponden al primer volumen, que se ocupa del periodo menos conocido y documentado de Sorolla, antes de que su fama se extendiera por el mundo.

Ampliar 'Boulevard de París'. 1890. Joaquín Sorolla. Colección Particular. Ediciones el Viso

Comienza con un Sorolla adolescente, de solo 13 años, y concluirá con un maestro de 57, fallecido prematuramente a causa de un derrame cerebral. «Fue un trabajador infatigable, concienzudo y sensible a quien la inspiración pilló siempre con los pinceles en la mano», dijo con la voz quebrada por la emoción Blanca Pons-Sorolla, biógrafa, estudiosa y comisaria de muchas exposiciones de su bisabuelo a quien se dedica «en cuerpo y alma» desde 1980.

Ampliar La vuelta de la pesca'. Valencia, 1894, Joaquín Sorolla. Óleo sobre lienzo. París. Musée d'Orsay. Ediciones El Viso

«El domino de la luz fue su obsesión. Su faro Velázquez, a quien siempre volvía para constar cuánto le quedaba por aprender», dice la bisnieta de Sorolla en la casa de 'Las meninas' que Sorolla hizo la suya y que le dedicó en 2009 un histórica exposición con más de medio millón de visitantes.

Con casi 500 páginas y un millar largo de ilustraciones, el primer volumen del catálogo tiene un precio de 120 euros. El segundo irá de 1845 a 1904 y estudiará 1.040 obras; el tercero de 1905 a 1911, con 1.200 obras, y el cuarto de 1912 a 1920, con 1.000 entradas.

«Contribuirá muy eficazmente a extender el conocimiento de las obras de Sorolla y a asentar su ya altísimo prestigio internacional», aseguran los editores de la magna obra bilingüe, con un tirada de un millar de ejemplares en cada una versiones independientes en español e inglés. Su distribución «alcanzará a Europa, Estados Unidos y el resto del mundo».

Ve la luz gracias al apoyo financiero de la Fundación Museo Sorolla de Madrid, la KHR McNeely Family Foundation a través del Custard Institute del Meadows Museum (Southern Methodist University) de Dallas y la Embajada de España en Estados Unidos.

Ampliar '¡Aún dicen que el pescado es caro!' Valencia, 1894. Joaquín Sorolla. Óleo sobre lienzo. Madrid, Museo Nacional del Prado. Ediciones el Viso

La magna obra se suma a la larga trayectoria de sus editores en la publicación de catálogos de exposiciones del genial pintor valenciano y el extenso catálogo razonado de sus pinturas en el Museo Sorolla de Madrid.

Especializada en libros de arte, fotografía, arquitectura y diseño, Ediciones El Viso cumplirá 45 años de actividad en 2026. Con más de 2.500 títulos publicados, tiene sedes en Madrid, París y Ciudad de México. Colabora con museos, instituciones y artistas de primer nivel. Entre sus clientes figuran el MoMA (Metropolitan Museum of Art) y la Hispanic Society de Nueva York, el Museo del Louvre en París, el de Arte de San Diego Museum o el Gulbenkian de Lisboa, además del Museo del Prado, Patrimonio Nacional y la Casa de Alba en España.