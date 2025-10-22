El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Logo Patrocinio
En los extremos, los comisarios taiwanés, Chen, y vasco, Txema Agiriano, acompañados de una parte de los creadores representados en la muestra.Yung-Hsien Lola Estevan

Taiwán y Euskadi mezclan su arte en la exposición de Bizkaia Aretoa 'La voz de las mareas ondulantes'

Muestra la conexión entre ambas culturas con el trabajo de siete creadores autóctonos y otros siete del país asiático

Isabel Ibáñez

Isabel Ibáñez

Miércoles, 22 de octubre 2025, 19:10

Comenta

¿Qué sabemos de Taiwán? Generalizando, y a lo sumo, que construyen buena parte de la tecnología que utilizamos y que políticamente mantienen un enfrentamiento ... con China. Sin embargo, el comisario Yung-Hsien Chen es allí una figura relevante del arte contemporáneo que ejerce su actividad como creador, curador independiente, crítico e investigador. Ha seleccionado a siete artistas compatriotas que participan en 'Voice of Rolling Tides' (La voz de las mareas ondulantes), evocador título para una muestra del arte más contemporáneo que mezcla a representantes asiáticos con otros siete autóctonos seleccionados por el comisario y artista vasco Txema Agiriano (responsable de los festivales Bideodromo y MEM): «Demostramos que la distancia entre ambas culturas no es tan grande». Podrá verse desde hoy y hasta el día 30 en la sala Chillida de Bizkaia Aretoa.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El Gorbea dice adiós a Xabi, el presidente del club de montaña de Areatza fallecido a los 43 años
  2. 2 Turrón y jamón caducados en las cestas de Navidad de Getxo
  3. 3

    La Ertzaintza cambia su política informativa y ya revela el origen de sus detenidos
  4. 4 Una tortilla insuperable, ¡de otra galaxia!
  5. 5 Intentan frenar la difusión de fotos de las presuntas acosadoras de la niña que se suicidó en Sevilla
  6. 6

    Fallece un trabajador de 45 años al quedar atrapado en el torno de una empresa en Arrigorriaga
  7. 7

    El Gobierno vasco detecta dos fraudes al día por el mal uso de las VPO en Bizkaia
  8. 8

    Las 49 ciudades a las que se podrá volar desde el aeropuerto de Bilbao este invierno
  9. 9

    Las memorias póstumas de Virginia Giuffre, un relato escalofriante de los presuntos abusos del príncipe Andrés y del círculo de Epstein
  10. 10 Los asesinatos de la niña Alicia y el joven Ander: ¿con cuánta cárcel se castiga tanta crueldad?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Taiwán y Euskadi mezclan su arte en la exposición de Bizkaia Aretoa 'La voz de las mareas ondulantes'

Taiwán y Euskadi mezclan su arte en la exposición de Bizkaia Aretoa &#039;La voz de las mareas ondulantes&#039;