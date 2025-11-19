El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Directo El Bilbao Basket-Kutaisi, minuto a minuto
Logo Patrocinio
La artista explora en Bilbao cómo la censura moldea su arte. Moving Artists

«El silencio nunca es neutral, es producido por estructuras de poder»

La artista palestina Shaima Sheikh Ali dialogará en las jornadas 'Art Beyond Fire' sobre la práctica artística como forma de resistencia frente a sistemas de opresión

Ekaitz Vargas

Ekaitz Vargas

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 19:52

Comenta

Shaima Sheikh Ali tiene 27 años y llega a Bilbao en el marco de una residencia organizada por Moving Artists, en colaboración con TEJA y ... BilbaoArte, un programa que ofrece a artistas de países en conflicto un espacio seguro para trabajar, reflexionar y crear. «¿Es la práctica artística un acto de resistencia?», será la pregunta a la que responderá en su participación en las jornadas 'Art Beyond Fire' el próximo 27 de noviembre en el Palacio Euskalduna, junto a la fundadora del programa, Ixone Sádaba, y la artista iraquí Tara Abdullah.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El SEPE permitirá con un único requisito cobrar estas ayudas junto al subsidio de mayores de 52 años
  2. 2 Aviso urgente de la Aemet por nevadas en cotas bajas y por precipitaciones intensas en Euskadi
  3. 3 Así serían las pensiones mínimas con la nueva subida de 2026
  4. 4 Las eurovisivas gemelas Kessler mueren juntas en casa tras recurrir al suicidio asistido
  5. 5

    Cinco expedientes a policías locales de Basauri derivan en un 60% de bajas
  6. 6

    La carta íntegra que la profesora acosada de Plentzia escribió hace un año para denunciar su caso
  7. 7

    Aburto sobre el problema de la vivienda en Bilbao: «Tengo un hijo de 31 años que se está volviendo loco para buscar piso y nada le resulta accesible»
  8. 8

    Un exalumno acosado en el mismo instituto de Plentzia dice que el centro conocía el asedio a la profesora
  9. 9

    Primer juicio contra una astronauta por un supuesto delito cometido en el espacio
  10. 10 La pastelería vizcaína que compite por el título al mejor panettone artesano

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo «El silencio nunca es neutral, es producido por estructuras de poder»

«El silencio nunca es neutral, es producido por estructuras de poder»