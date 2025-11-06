El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Una colisión múltiple en la recta de Max Center causa importantes retenciones sentido Cantabria
El bobtail de Jeff Koons, procedente de la colección Rodenstock, y de fondo un lienzo de James Rosenquist.

El bobtail de Jeff Koons, procedente de la colección Rodenstock, y de fondo un lienzo de James Rosenquist. Mireya López

Puppy ya no está solo en el Guggenheim

El museo bilbaíno inaugura su nueva colección permanente con 55 obras fruto de adquisiciones y donaciones, entre ellas un adorable bobtail de Jeff Koons

Oskar Belategui

Oskar Belategui

Bilbao

Jueves, 6 de noviembre 2025, 15:02

Puppy ya no está solo en el Guggenheim. Un simpático bobtail de madera policromada, obra asimismo de Jeff Koons, le acompaña en el interior. Pertenece ... a la colección de Inge Rodenstock, que ha prestado 53 de sus obras en un depósito a largo plazo. Algunas de esas piezas junto a las adquisiciones recientes del museo y las donaciones recibidas de la colección de Dimitris Daskalopoulos y la Fundación Al Held se muestran desde hoy al público en una nueva disposición de la colección permanente.

