La pintora de angelitos negros

Isabel Ibáñez Miércoles, 6 de agosto 2025, 00:10 Comenta Compartir

Curiosamente, fue en la National Portrait Gallery del Smithsonian, en Washington DC, donde se dieron a conocer en 2018 los retratos oficiales del matrimonio Obama, que en el caso de la primera dama, Michelle, fue pintado por Amy Sherald. Ahora resulta que esa misma institución ha sugerido a esta artista que elimine un cuadro con una especie de Estatua de la Libertad trans de su exposición 'American Sublime' porque puede molestar a Trump, inmerso en su cruzada particular contra el colectivo LGTBIQ+. Ante tal ignominia, Sherald se ha negado a entresacar la obra de su muestra y ha decidido directamente cancelarla. Debía inaugurarse allí en septiembre tras su paso por el Museo Whitney de Nueva York, donde puede verse hasta el día 10.

El mandatario ha encargado a su vicepresidente, JD Vance, supervisar los museos Smithsonian en busca de contenidos que «degraden los valores estadounidenses, dividan a los habitantes por motivos de raza o promuevan ideologías incompatibles con la ley y la política federales». Así, Vance expresó su preocupación por que la exposición de Sherald incluyera contenido «woke y polarizador de la sociedad», en referencia al citado cuadro. La muestra agrupa coloridos retratos de personas, todas negras y algunas pertenecientes a otros colectivos desfavorecidos o discriminados además de por la raza, como transexuales y homosexuales.

Ampliar Michelle Obama, con su retrato en la National Portrait Gallery en 2018, pintado por Amy Sherald (dcha). Saul Loeb

Algunos son simplemente hermosas pinturas de personas en diferentes situaciones, la mayoría en calma, casi siempre serias, pero muchas de ellas aparecen representadas en situaciones tradicionalmente atribuidas a los blancos heterosexuales, en lo que resulta un efectivo cuestionamiento del sueño americano al poner de manifiesto la cantidad de individuos que han estado excluidos de él.

Es el caso de 'For Love, and for Country' (Por amor y por la patria), donde dos hombres negros y homosexuales emulan el famoso beso de Alfred Eisenstaedt, el de su fotografía captada en 1945 donde un marinero besa a una enfermera en Times Square el día de la victoria de las fuerzas aliadas durante la Segunda Guerra Mundial. Hay muchas más. En 'As American as Apple Pie' (Tan americano como el pastel de manzana), una pareja heterosexual posa ante lo que parece un Cadillac y la típica casa unifamiliar con jardín de las películas, lo que tantas veces el cine ha exportado al resto del mundo como el deseable 'american way of life'. Ella, falsa rosada y camiseta fucsia con la palabra Barbie, no tiene melena rubia, sino pelo afro.

¡Tan americano como el pastel de manzana'.

Tráfico de esclavos

opopEl hecho de cambiar el color de la piel y el sexo de las personas captadas en situaciones totalmente cotidianas transforma el significado. En otra obra de la exposición, Sherald viste a un afroamericano como el típico cowboy, con su sombrero, una camisa con la bandera de Estados Unidos, unos vaqueros y un cinturón de hebilla ancha decorada con un caballo. Con 'Guide No More' (No más guías) retrata a un joven uniformado como camarero que en lugar de bandeja lleva un barco, y aunque más bien parezca una carabela, señala al pasado de tráfico de esclavos en los buques negreros.

'No más guías'.

Pero la obra que ha colocado a la pintora en el ojo del huracán no es ninguna de estas, sino 'Trans Forming Liberty' (Transformando la libertad), donde la icónica Estatua de la Libertad, que tuvo como modelo a una mujer blanca de la que no se conoce con seguridad su identidad, aparece encarnada en el físico de Arewà Basit, actriz, cantante y compositora trans negra que ejerció de modelo para el cuadro de Sherald. En él, la escultura luce un vestido azul, lleva peluca rosa y sujeta un ramo de flores en vez de la antorcha del original.

'Transformando la libertad', la pieza censurada.

Para la piel suele emplear Sherald grisalla, es decir, una gama de grises, con el objetivo de cuestionar el color como distintivo de una raza. Y pinta personas negras porque busca compensar su falta de representación en las artes, la cultura pop y los medios de comunicación, frente al estereotipo que suele ligarlas demasiado a menudo con situaciones violentas. Así, retrata a sus personajes en el día a día, y lo mismo son reinas de la belleza que camareros, y se besan ante los ojos de todos, como si fueran blancos y heterosexuales. No se detecta acritud por el pasado, sino las ganas de recuperar los lugares de los que estas personas fueron excluidas por cuestiones de raza pero también sexuales, de género o económicas.

Trasplante de corazón

¿Quién es Amy Sherald? Nació en una familia de clase media en Columbus, Georgia (EEUU) en 1973, y asistió a una escuela privada predominantemente blanca, lo que le hizo ser muy consciente de su diferencia.Sin embargo, eligió la universidad negra por excelencia, la de Clark en Atlanta, para empezar a estudiar Medicina como querían sus padres, aunque finalmente cambió y acabó licenciada en Bellas Artes en 1997. Después obtuvo su maestría en el Maryland Institute College of Art en 2004. Al poco, fue diagnosticada de insuficiencia cardiaca. Su obra comenzó a ganar reconocimiento en 2011 gracias a que el Museo Nacional de Mujeres en las Artes adquirió una de sus pinturas, gran noticia antes de que en diciembre de 2012 tuviera que someterse a un trasplante de corazón que le salvó la vida. A partir de ahí, se instaló definitivamente en Baltimore.

'Señorita Todo. Liberación sin censura'.

Ganó el Concurso de Retratos Outwin Boochever 2016 –fue la primera mujer negra en conseguirlo– de la misma National Portrait Gallery con la pieza 'Miss Everything. Unsuppressed Deliverance' (Señorita Todo. Liberación sin censura), irónicamente incluida en la muestra ahora censurada. La protagonista es una elegante joven negra tomando té en una gran taza blanca. Poco después, y seleccionada por el propio presidente Barack Obama, pintó el retrato de su esposa, Michelle. El espaldarazo definitivo; 'The New York Times' incluyó a Sherald entre los '19 artistas a seguir' en 2017.

El retrato de Breonna Taylor.

En 2020, la artista dejó atrás el pasado para centrarse en un suceso del presente, la muerte de la joven Breonna Taylor a manos de la Policía en una redada fallida, en lo que es considerado un caso de brutalidad policial. La revista 'Vanity Fair' le encargó su retrato y ella la inmortalizó con un vaporoso vestido azul y un anillo de compromiso, el que su pareja, quien la acompañaba en el momento del fallecimiento, no tuvo ya tiempo de entregarle.

.