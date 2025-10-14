¿Cómo hubiera pintado el Guggenheim Maria Helena Vieira da Silva con sus patrones de ajedrez?

Algunas de las obras de Maria Helena Vieira da Silva (Lisboa, 1908-París, 1992) recuerdan a partituras de canto gregoriano, con su notación cuadrada, en ... ese afán suyo por deconstruir la realidad y volver a edificarla en muchos casos con los escaques de un tablero de ajedrez. Sabía música, pues fue educada en piano y canto por su madre y tía tras la muerte del padre cuando ella tenía solo 2 años. Finalmente se decantó por las artes plásticas, que empezó a estudiar en Lisboa simultaneándolo con clases de anatomía en la facultad de Medicina, donde quedó fascinada por los huesos humanos, en especial por la escápula, que consideraba una obra maestra. Queda huella de todo esto en sus cuadros, que no hay que ver de pasada sino dedicándoles el tiempo necesario, a veces bastan solo unos segundos para que aparezcan ante nuestros ojos los banderines en 'Fiestas de París' o las máscaras en 'Carnaval de Río'.

Todo esto puede verse en la gran exposición que este martes ha presentado el Guggenheim sobre el medio siglo de creación de esta artista francoportuguesa (de la década de los 30 a los 80), titulada 'Anatomía de un espacio'. Las 67 obras que la componen podrán disfrutarse hasta el 22 de febrero del año que viene. Varios meses para descubrir a una pintora de la que muchos estarán oyendo hablar por primera vez, como tantas otras que, casualidad, son mujeres. Ya pasó en este mismo museo con la brasileña Tarsila do Amaral y sus colosales y coloridos cuadros e incluso con Helen Frankenthaler, grandes artistas recuperadas este mismo año igualmente por el Guggenheim.

'Autorretrato' (1930).

El museo ha dividido la muestra en espacios cronológicos y temáticos, que evidencian la idea del espacio como tema central: «Composiciones que presentan estructuras laberínticas, ritmos cromáticos y perspectivas fragmentadas captan la esencia de un mundo en perpetua transformación», explican los responsables de la muestra. En la presentación estuvieron Flavia Frigeri, comisaria de la exposición, y Miren Arzalluz, la directora del museo, quien señaló la «oportunidad que ofrece esta exhibición de conocer el particular lenguaje de esta artista, con ese elemento destacable, las redes en rectángulo, que crean los cuadrados y rombos que hacen su obra tan identificable». Frigeri apuntó las influencias de esta artista difícilmente encuadrable en ningún grupo: «Influyen en ella el cubismo, Cezanne, el futurismo y también el Renacimiento, pero siempre fue muy individualista».

Ampliar 'Composition' (1936).

El recorrido se inicia con 'Maria Helena y Arpad', centrado en la relación entre la artista y su esposo, el también pintor de origen húngaro Arpad Szenes, al que había conocido nada más llegar a París para estudiar Bellas Artes en la Académie de la Grande Chaumière. Se vieron nada más empezar el primer curso, pero no empezaron relaciones hasta pasados dos años, y se casaron al poco. Él la pintó varias veces, hay dos ejemplos en esta muestra; en uno de ellos, el marido pinta a la mujer en plena producción, creando una de sus obras en tres dimensiones gracias a sus cuadrículas. En contraposición a otros muchos casos en los que la artista sucumbe a la sombra del esposo pintor, Vieria obtuvo en vida mucho más éxito que su Arpad, y solo cayó en el olvido tras su muerte, explicó Frigeri, una de las artífices de este regreso de Vieira a la actualidad artística.

Recibe al visitante una buena muestra de cómo deforma y domina el entorno a su antojo; es 'Habitación ajedrezada' (1935). Con ella se da inicio a la segunda parte del recorrido, 'Anatomía del espacio', que exhibe cuadros de los años 30 donde puede apreciarse cómo «las esqueléticas estructuras del entorno adquieren una dimensión casi anatómica». Es el caso de las dos piezas llamadas 'Composition'.

Ampliar 'El corredor o interior' (1948).

En 'Jaque mate: bailarines, ajedrecistas y jugadores de cartas', Vieira da Silva da rienda suelta a su atracción por estos elementos, con un lenguaje abstracto en el que las formas figurativas se esconden y solo se revelan pasado un tiempo. «Pequeños cuadrados yuxtapuestos, pintados con gran meticulosidad son la base de estas obras llenas de vida que nos recuerdan a los azulejos de su Portugal natal», explican los responsables de la exposición. Detalles a descubrir: torre y caballo del tablero de ajedrez o los bailarines arlequinados de 'Danza'.

Hay una estancia en la exposición pintada de gris y con una iluminación más tenue donde se recogen obras que Vieira pintó durante su exilio en Francia por la Segunda Guerra Mundial (su marido era judío). No son cuadros que muestren exactamente los desastres de la guerra, pero rezuman dolor y tragedia, como esos pobres que se aferran a la barca en 'Historia trágico-marítima o naufragio' (1944) o 'Los ahogados' (1938), un drama en calma con los muertos flotando ya como espectros. Tras la guerra quiso regresar a Lisboa en 1947, pero el dictador Oliveira Salazar negó la nacionalidad portuguesa a su marido, así que la artista se instaló definitivamente en Francia, aunque más que por la cuestión política, por una decisión personal tomada mucho tiempo atrás, según explicó la comisaria.

Ampliar 'Historia trágico-marítima o naufragio' (1944).

Dos cuadros titulados 'Incendio' sobrecogen por trágicos y desvelan el interés de Vieira por la pintura renacentista; se observa en las figuras de esas personas que intentan escapar, otras que se queman, y las escaleras que no pueden impedir la debacle, como una desafortunada hoguera de San Juan. En medio de su mezcla de abstracción y figuración, se detecta esa querencia por la pintura del pasado.

Ampliar 'L'Arène' (1950).

Para celebrar el fin de la contienda, pintó 'Fiesta nacional' (1949) y 'Fiestas en París' (1950). Vuelve a diseccionar espacios arquitectónicos y también interiores, que reconstruye con sus característicos patrones de damero. En 'Ciudades reales e imaginarias', el museo ha reunido obras que ponen de manifiesto cómo Vieira da Silva convierte la ciudad en objeto de estudio. Dibuja paisajes urbanos donde la atmósfera es más importante que la representación fiel, como en 'París, la noche' (1951) o 'Personajes en la calle' (1948). De 1950 es 'Taller con armonio', con partitura y teclado en el centro.

Ampliar Un visitante recorre la exposición. Y. Iturgaiz.

Desde finales de los 40 hasta finales de los 50, Vieria se dedica a plasmar interiores y exteriores: solares en obras, estaciones de tren e iglesias, mientras que en la última sección, 'Tonos de blanco', los cuadros evidencian la evolución de la artista hasta finales de los 80. 'Pintó' sus últimos años de este color como instrumento para sus investigaciones pictóricas pero también como la calma que debe llegar al final.