El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Logo Patrocinio
La directora del Guggenheim, Miren Arzalluz, con la comisaria de la muestra, Flavia Frigeri. Yvonne Iturgaiz

¿Cómo hubiera pintado el Guggenheim Maria Helena Vieira da Silva con sus patrones de ajedrez?

La exposición 'Anatomía del espacio' recorre medio siglo de creación de esta artista francoportuguesa fascinada por la arquitectura y las ciudades

Isabel Ibáñez

Isabel Ibáñez

Martes, 14 de octubre 2025, 13:05

Comenta

Algunas de las obras de Maria Helena Vieira da Silva (Lisboa, 1908-París, 1992) recuerdan a partituras de canto gregoriano, con su notación cuadrada, en ... ese afán suyo por deconstruir la realidad y volver a edificarla en muchos casos con los escaques de un tablero de ajedrez. Sabía música, pues fue educada en piano y canto por su madre y tía tras la muerte del padre cuando ella tenía solo 2 años. Finalmente se decantó por las artes plásticas, que empezó a estudiar en Lisboa simultaneándolo con clases de anatomía en la facultad de Medicina, donde quedó fascinada por los huesos humanos, en especial por la escápula, que consideraba una obra maestra. Queda huella de todo esto en sus cuadros, que no hay que ver de pasada sino dedicándoles el tiempo necesario, a veces bastan solo unos segundos para que aparezcan ante nuestros ojos los banderines en 'Fiestas de París' o las máscaras en 'Carnaval de Río'.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La enfermedad mental que no pudo torear Morante y le lleva a una inesperada retirada
  2. 2 Los servicios mínimos por la huelga afectarán mañana a metro y Bizkaibus todo el día
  3. 3

    Esto dice la ciencia sobre las gafas amarillas que llevan Marcos Llorente y Laporte
  4. 4

    El Gobierno vasco retira la beca a un remero malagueño por no residir en Getxo
  5. 5

    Trump a Sánchez: «¿Estáis trabajando en lo del PIB? Ya llegaremos a eso. Pero fantástico trabajo el que estáis haciendo»
  6. 6

    Estos son los colectivos radicales unidos contra Falange pero que no se soportan entre sí
  7. 7 El restaurante vizcaíno que es uno de los mejores asadores de España
  8. 8 La Oreja de Van Gogh desata la locura entre sus fans tras una enigmática publicación en redes: «Solo juntos tiene sentido»
  9. 9

    Eneko Andueza, un mozo más en los encierros de Durango
  10. 10

    Álvaro Núñez: «Ya he pasado el duelo por salir del Athletic, me fui porque no apostaban por mí»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo ¿Cómo hubiera pintado el Guggenheim Maria Helena Vieira da Silva con sus patrones de ajedrez?

¿Cómo hubiera pintado el Guggenheim Maria Helena Vieira da Silva con sus patrones de ajedrez?