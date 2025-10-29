Patricia Belli gana el Velázquez de Artes Se reconoce el compromiso con la educación y de fragilidad» de la creadora nicaragüense

Patricia Belli (Managua, 1964) es la galardonada del Premio Velázquez de Artes Plásticas 2025. El jurado destacó en su fallo el «compromiso con la educación en un contexto de fragilidad» de la resistente y sensorial artista nicaragüense. También «la repercusión de su obra en el contexto latinoamericano». Dotado con 100.000 euros, el Velázquez es el más alto galardón institucional en el ámbito de las artes plásticas.

Artista performativa y creadora de inquietantes instalaciones que no dejan indiferente al espectador, «su trabajo sobre la memoria de cuerpos vulnerables, la cicatriz que deja el miedo y la vergüenza y su activismo cultural, son referencia para diversas generaciones de artistas», decía el fallo.

Desde mediados de los años ochenta, Belli ha sido de las principales impulsoras del arte experimental y las prácticas de arte crítico en Centroamérica, redefiniendo el papel del arte en la esfera pública. Reivindica el poder del cuerpo vulnerable, pero también su rabia y su energía como formas de resistencia.

La unión de opuestos es un eje transversal en la singular y combativa obra de Belli, que provoca al espectador. Con pinturas, instalaciones y videos, reflexiona sobre la memoria, la precariedad y la resistencia y sobre dualidades como opresor-oprimido, placer-dolor y naturaleza-civilización.

El colapso ecológico, las tensiones de género y los traumas colectivos, son objeto de atención de Belli. Su práctica abarca diversas disciplinas y materiales -fibras, objetos hallados, mecanismos físicos y textiles hechos a mano- con los que aborda los desequilibrios emocionales, sociales y físicos.

Con un descarnado lenguaje plástico una de las artistas contemporáneas más reconocidas de Centroamérica, desafía las narrativas del progreso humano. «Presta especial atención al inconsciente colectivo, del que obtiene referencias simbólicas, e involucra la sensorialidad del público para proponer reflexiones vinculadas a la subjetividad, el trauma, el desequilibrio y los mecanismos de poder» explica el fallo.

Indagando en la muerte, la fragmentación y las posibilidades de renovación, su vocabulario simbólico incluye cabezas dobles, esqueletos de animales, desechos, mudas de piel y referencias a fenómenos naturales que evocan tormentas o diluvios. «Su obra es un testimonio de resistencia cuya inestabilidad refleja tanto el trauma colectivo como la capacidad de los cuerpos y los territorios para reconfigurarse frente a la adversidad», explica la revista Artishock en el artículo 'Patricia Belli: osario mugre y mito'.

Belli estudió en los Estados Unidos durante la Guerra de la Contra (1981-1990) en Nicaragua respaldada por la Casa Blanca. Licenciada en Bellas Artes de la Universidad Loyola, regresó a Managua en 1987. En 1990 se unió al colectivo de artistas ArteFacto. De efímera duración, su enfoque interdisciplinario, combinado con la performance y la estética experimental, marcaría la trayectoría de Belli.

Con una beca Fulbright, realizó un máster en Artes Visuales en escultura en el Instituto de Arte de San Francisco. Participó en 'Mesótica II' (1996-1997), 'Políticas de la diferencia' (2001-2002) y 'Estrecho Dudoso' (2006), exposiciones cruciales para el proceso de visibilización del arte centroamericano en esos años.

Regresó a Nicaragua en 2001 donde fundó EspIRA (Espacio de Investigación y Reflexión Artística), proyecto pedagógico experimental «para la formación sensible y crítica de los artistas» desarrollado sobre la base del diálogo y el aprendizaje colectivo de enorme influencia arte centroamericano En 2022 se trasladó a Alemania con la beca Artistas en Berlín del DAAD.

Sus creaciones se encuentran en grandes colecciones y museos como la Tate Gallery (Reino Unido); Kadist (Francia); CIFO, Cisneros Fontanals Art Fundation (Estados Unidos); Tanoto Art Foundation (Singapur); Colección FEMSA (México); Museo de Arte y Diseño Contemporáneo (Costa Rica) o la Colección Ortiz-Gurdián (Nicaragua).

Ha sido invitada a las Bienales de La Habana (1989 y 2000), Centroamérica y el Caribe (Santo Domingo, 1994 y 2001), Lima (1997), Cuenca (2011), Irlanda (2018), Berlín (2018) y FEMSA, México (2020-21). También a la 58 Carnegie International (2022), y a varias ediciones de la Bienal Nicaragüense y la Centroamericana.

Belli toma el relevo de Francesc Torres, ganador del Velázquez en 2024, y de Marisa González, (2023), Elda Cerrato (2022),Tania Bruguera (2021) y Soledad Sevilla 2020.

