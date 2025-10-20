«Nunca hemos visto un encargo de coleccionista, los robos son por dinero», dice la Policía española Montserrat de Pedro es la jefa de la Brigada de Patrimonio Histórico, creada en 1977, la que detuvo a Erik el Belga y recuperó el Códice Calixtino

Montserrat de Pedro es la jefa de la Brigada de Patrimonio Histórico, dentro de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta dependiente de la Comisaria General de la Policía Nacional. Entre otros casos llevados por el grupo al que pertenece, creado en 1977, está la detención de Erik el Belga, que en la segunda mitad del siglo XX saqueó decenas de iglesias y monasterios en España envalentonado por la escasa o nula protección de los templos en aquel entonces.

«Aquel caso fue uno de los motivos de que se creara la brigada hace 50 años», explica De Pedro. Su grupo recuperó también el Códice Calixtino, robado de la catedral de Santiago de Compostela en julio de 2011 y recuperado al año siguiente. «Nuestra unidad es diferente a otras, la prioridad es encontrar los objetos antes que a los culpables». «Y en todo el tiempo que llevo en la brigada, y mis compañeros antes que yo, nunca nunca, nunca hemos visto un robo de una pieza por encargo para tenerla en casa y mirarla, el motivo siempre es el dinero. Así que creo que separarán las piezas y las venderán. Enteras es imposible, las fotos están en la Interpol. Y ahí estamos nosotros colaborando».

No se atreve a analizar el robo en París por la «escasa información» que dice tener, pero describe los pasos que estará dando la Policía gala: «Primero investigarán la sala para encontrar huellas, trazas de tejidos, lo que sea para identificar a los autores. Estarán también mirando las imágenes de las cámaras, no solo del museo. Y hablarán con los testigos».

