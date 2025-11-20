El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La gran pieza del recorrido es una instalación inmersiva 360º de 25 minutos en la que se despliega la «autobiografía» de la IA

Jordi Alemany

Next Museum reabre con un viaje 360º al «cerebro» de la IA

El museo de Deusto inicia un nuevo modelo expositivo con experiencias inmersivas, cine hecho por máquinas, realidad virtual y debates sobre la tecnología que ya ha transformado nuestras vidas

Ekaitz Vargas

Ekaitz Vargas

Jueves, 20 de noviembre 2025, 15:45

Comenta

Next Museum Bilbao abre mañana una nueva etapa. Tras medio año de reestructuración, el museo de Deusto renace con un modelo que apuesta por «temas ... actuales, divulgativos y con mirada crítica», según ha explicado su gerente, Javier Gómez, durante la presentación. Y lo hace con la exposición «Yo soy la inteligencia artificial», una muestra inmersiva comisariada por el italiano Sebatiano Vitale que ya ha pasado por Estados Unidos y Reino Unido y que se podrá ver en Bilbao hasta abril de 2026.

