Medio centenar de dibujos de Balerdi inaugurarán un Gabinete dedicado a obras en papel en el Bellas Artes

Jueves 26 1. 'Rastrear la esencia de Juan Luis Goenaga'. Por Mikel Lertxundi, técnico de archivo y documentación del Museo de Bellas Artes de Bilbao. 2. 'Desde Alexander Kluge y Copi hasta Jeff Wall. Nueve años de exposiciones en La Virreina Centro de la Imagen (Barcelona)'. Por Valentín Roma, novelista, historiador del arte y director de ese centro. 3. 'How the retrospective of Hilma af Klint at Moderna Museet in Stockholm 2013 paved the way for de Swedish artist's international recognition'. Por Iris Müller-Westermann, ex directora y ex conservadora jefe de ese museo. 4. '¿Qué es lo popular? Preguntándole a la colección del Instituto Valenciano de Arte Moderno'. Por Pedro G. Romero, artista, comisario y curador. 5. 'Las exposiciones universales: poder económico, diseño y arquitectura en Barcelona 1929'. por Laura Martínez de Guereñu, profesora de Historia, Teoría y Crítica de IE School of Arquitecture and Design, Madrid.