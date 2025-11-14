El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La instalación de Leckey en la sala In situ. Yvonne Iturgaiz

Mark Leckey monta el belén en el Guggenheim

La pieza 'Y la ciudad en todo su esplendor', inspirada en un cuadro de Sassetta, ofrece una experiencia casi religiosa en el espacio In situ del museo

Isabel Ibáñez

Isabel Ibáñez

Viernes, 14 de noviembre 2025, 14:45

En el lugar donde durante ocho meses las miles de imágenes generadas con Inteligencia Artificial por orden del artista Refik Anadol asaltaban al visitante con ... intensidad cuasimareante, un templo ofrece ahora una experiencia prácticamente antagónica. Una gran maqueta blanca se yergue en el centro de la sala In situ, pensada para acoger obras diseñadas ex profeso para la arquitectura del espacio. De lejos podría recordar a la gran masa blanca de un iceberg en medio de un océano de oscuridad. Un bucle que dura seis minutos y se repite sin cesar inicia el relato que tiene lugar en esa misteriosa ciudad, que va iluminándose de distintas maneras conforme avanza el día y alcanza finalmente el ocaso, como en esos grandes belenes que se montan con la llegada de la Navidad. La sensación se acrecienta al mirar al cielo y descubrir que, en medio de la nada, una figura suspendida con estética Minecraft, podría ser un fraile, un ángel medieval, vigila la fortaleza. La banda sonora es también protagonista, ahondando en la experiencia inmersiva gracias a sonidos de voces y músicas combinadas entre las que destacan los acordes de órgano de iglesia del compositor Maxime Denuc.

