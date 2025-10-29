Marisa González mete la central nuclear de Lemoiz y Harino Panadera en Azkuna Zentroa

Isabel Ibáñez Miércoles, 29 de octubre 2025, 12:56 | Actualizado 13:07h. Comenta Compartir

Marisa González (Bilbao, 1943) ha sido una de las pioneras en utilizar en su creación las tecnologías que iban apareciendo a la par que ella crecía como artista, desde el surgimiento del fax y la impresora en color hasta la implantación de la IA como moneda común en muchos aspectos de la vida, y que ella emplea solo para «escribir algunos textos, nunca para generar mis imágenes», aunque no es contraria a su aplicación. Esta mujer que cursó la carrera de Bellas Artes en la Complutense sin entusiasmarse por nada de lo aprendido en esos cinco años, se enamoró de las máquinas que descubrió en el Art Institute de Chicago, y con ellas, y durante medio siglo, ha creado un lenguaje al que los interesados podrán acercarse gracias a la muestra inaugurada este miércoles en el Azkuna Zentroa. Permanecerá abierta hasta el 18 de enero con un par de temas centrales: la documentación que hizo de dos demoliciones a principios de los años 2000: la de la fábrica de Harino Panadera en Bilbao y la de la central nuclear de Lemoiz.

Esta antológica, comisariada por la historiadora del arte e investigadora Violeta Janeiro Alfageme, recoge cinco décadas de producción de la artista y muestra, además de estos dos asuntos, buena parte de sus grandes obras. La Alhóndiga ha colaborado en este proyecto en concreto con el Museo Reina Sofía, institución que González inauguró en 1986 como artista y comisaria de 'Procesos', donde exploraba las intersecciones entre cultura y nuevas tecnologías.

En este museo de Madrid se ha exhibido entre mayo y septiembre esta misma muestra, que llega a Bilbao ampliada, «casi el doble de extensa», aclara la artista. Es gracias precisamente al proyecto 'La Fábrica-Harino Panadera 1999-2000', ejemplo de su interés por la memoria industrial del siglo XX que algo más tarde recuperó con la central de Lemoiz, donde pudo entrar gracias al permiso obtenido de la empresa que logró la concesión para su demolición. «Llegué y me llevó un camión entero de objetos», recuerda la artista. Muchos de ellos pueden verse aquí, además de buena parte de las miles de fotografías que sacó durante los dos años en los que trabajó en las instalaciones de esta polémica central que nunca llegó a funcionar.

Además de la artista y de la comisaria Alfageme, en la rueda de prensa participaron Gonzalo Olabarria, concejal de Cultura del Ayuntamiento de Bilbao; Txomin Olabarri, director general de Azkuna Zentroa y Manuel Segade, director del Reina Sofía.

González ha abordado múltiples asuntos en su obra, impregnada siempre de una visión feminista que a veces se ha convertido en el centro de sus investigaciones (violencia contra las mujeres, revisión de la maternidad, explotación de las trabajadoras filipinas...). También es relevante su interés por el reciclaje y la reutilización, y ha elaborado proyectos con los materiales que ella misma recoge mientras limpia las playas o con objetos desechados por su mala factura, como las muñecas de Famosa que salían defectuosas de fábrica. A todos ellos les insufla una nueva vida como obras de arte. En su casa, trabaja fotografiando frutas y vegetales como el chayote o la `planta cruel', que estrangula a las plantas cercanas y cuyas semillas se parecen mucho a los inofensivos 'abuelitos' o vilanos.