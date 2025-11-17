El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Logo Patrocinio
Entrada del Louvre. Reuters

El Louvre tiene que cerrar nueve salas por la «fragilidad» del edificio

El monumental museo prohíbe el acceso del público a una galería dedicada a la cerámica griega después de que hayan detectado problemas en algunas vigas en el segundo piso

Enric Bonet

Lunes, 17 de noviembre 2025, 19:01

Comenta

Otra mala noticia para el museo del Louvre. El monumental centro cultural de París ha tenido que cerrar una de sus galerías después de que ... hayan detectado problemas en algunas vigas del edificio, que es un antiguo palacio real situado en el corazón de la capital francesa. Así lo ha anunciado este lunes por la tarde el Louvre en un comunicado en que no precisa hasta cuándo durará este cierre «por precaución». Esta decisión se produce menos de un mes después de que el museo más visitado en el mundo sufriera un espectacular atraco el 19 de octubre, cuando cuatro ladrones se llevaron ocho joyas de la época de Napoleón y de los emperadores y reyes de Francia del siglo XIX.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El acoso a la profesora de Plentzia era un «ritual» desde hace ocho años
  2. 2 El jubilado que denuncia un «error» de la Seguridad Social: 45 años cotizados y 1.450 euros de pensión
  3. 3

    Estados Unidos abre la guerra del estrógeno contra la menopausia
  4. 4

    Bizkaia endurecerá a golpe de impuestos en 2026 la penalización por tener pisos vacíos
  5. 5

    El invierno llega a Bizkaia en noviembre: mínimas de hasta cero grados y nieve a 500 metros
  6. 6

    La Ertzaintza constata indicios de delito por el derribo del palacete de Getxo
  7. 7

    Un incendio en una empresa de reciclaje de Erandio genera una gran humareda por toda la Ría
  8. 8

    Multas, funcionamiento... las claves del V-16, el dispositivo obligatorio para 30 millones de vehículos a partir del 1 de enero
  9. 9

    «Nagore, estamos contigo»: alumnos del instituto de Plentzia condenan el reiterado acoso a una profesora
  10. 10 El embajador de la cocina nepalí en Bilbao

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El Louvre tiene que cerrar nueve salas por la «fragilidad» del edificio

El Louvre tiene que cerrar nueve salas por la «fragilidad» del edificio