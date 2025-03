El lienzo 'La ría en desierto' de Guiard atraca en el Itsasmuseum

El cuadro 'La ría en desierto', de Adolfo Guiard (1860-1916), cuelga ya en la pared noble de la planta alta de la exposición permanente ... de Itsasmuseum, en la sección dedicada a las navieras y la construcción naval. Se muestra en calidad de obra invitada dentro del marco del programa suscrito entre el Museo Marítimo y el Bellas Artes de Bilbao. El lienzo ofrece una panorámica característica de la Ría desde Punta Zorroza, en la margen izquierda, enmarcada por pabellones industriales. La efervescencia de una ciudad pujante, en plena transformación industrial, se pinta con riqueza cromática y líneas sueltas que dan todavía más vida a la escena.

La exhibición del óleo, al que Guiard dio los últimos retoques en 1897, coincide esta semana con la celebración del 125 aniversario de la Asociación de Navieros Vascos (ANAVAS). Este viernes se conmemora en Itsasmuseum la efeméride de la patronal naviera y no faltará ocasión de subir a la planta alta para admirar la estampa enmarcada de los barcos atracados en la ribera de Lutxana, frente a las barriadas de Elorrieta, con las casas arracimadas de obreros y ferroviarios. El cuadro 'La ría en desierto' es la octava pieza invitada que luce en el Itsasmuseum gracias a la colaboración con el Bellas Artes.

El acuerdo entre ambas instituciones se cerró en 2018 con el objetivo no solo de enriquecer la oferta expositiva de Itsasmuseum, sino también de contextualizar las propias obras. Hasta ahora se han exhibido las siguientes obras invitadas: la escultura 'El timonel' de Quintín de Torre (c. 1913) y las pinturas 'El grumete blanco' (c. 1922-1924) de Julián de Tellaeche, 'Bilbo MMX' (2010) de Jesus Mari Lazkano, 'El barco azul' (1985-1986) de Mari Puri Herrero, 'Mal tiempo. Holanda' (c. 1902) de Álvaro Alcalá Galiano, 'El puente de Burceña' (c. 1925-1930) de Aurelio Arteta y 'Por las víctimas del mar' (1914) de Valentín de Zubiaurre, que se despide con la llegada de 'La ría en desierto' (1897) de Adolfo Guiard.