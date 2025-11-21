El inodoro y su mensaje

Enrique Portocarrero Viernes, 21 de noviembre 2025, 07:56 Comenta Compartir

El arte es el mensaje. Perfecto. Pero, ¿qué mensaje expresa el inodoro funcional de 100 kilos de oro fundido de 18 quilates que se acaba de vender en una subasta por 12,1 millones de dólares? ¿Será una crítica al arte y su mercado? ¿Una simple provocación para convertir la broma en arte? ¿La descontextualización de un objeto cotidiano, como en el mingitorio de Duchamp, que se eleva a una categoría artística? Bueno, largo me lo fían. Lo primero es que se trata de un inodoro funcional, un retrete 'comme il faut', apto para recoger los desechos humanos. Además, escatologías aparte, el que semejante inodoro esté fundido en oro da también para alguna que otra justificación imaginativa o incluso para afianzar su valor y su condición de objeto único. Véase que el autor, Maurizio Cattelan, ha titulado la obra con el nombre de 'América', algo que podría sugerir una crítica al brillo de Trump y a la redecoración ostentosa y dorada de la Casa Blanca. Pues quizás, pero como es la segunda edición de un mismo inodoro que ya se exhibió en una muestra de 2016, sería un poco forzado y falso explicar que su crítica alude a lo que sucedió tiempo después de su creación. Además, ¿qué ridiculización del arte y su mercado es esa que busca maximizar su precio de venta, aprovechando un notable aparato publicitario? Dicho esto, nos queda también el argumento de la provocación, de la broma recurrente en el arte de Cattelan, algo explicitado recientemente en su plátano pegado a una pared, por el que se pagaron 6,2 millones de dólares en 2024. Esto último es la clave para entender el fondo de la cuestión. Y ese fondo no es otro que el éxito crematístico del producto final y la importancia capital de la publicidad en su cotización. En resumidas cuentas, el arte de este inodoro no está tanto en su mensaje, como en su lograda publicidad.

Temas

Arte