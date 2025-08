Las inmortales fábricas de Aitor Ortiz

Tiene que imprimir carácter el haber jugado de niño en fábricas abandonadas, lugares donde la historia forjada a golpe de martillazos, las sirenas de los ... turnos y las máquinas a pleno rendimiento aún resuena en medio del silencio, la herrumbre, el hollín. Eso hacía de crío Aitor Ortiz (Bilbao, 1971), y lo sigue haciendo en la actualidad. Estudió imagen y sonido en pleno auge de las cadenas autonómicas y privadas de inicios de los 90, pero se quedó enganchado a la fotografía. También quedó tatuado de forma indeleble por las ruinas y la desolación de las fantasmales factorías de Zorrozaurre y el aislado canal de Deusto, paisaje habitual desde su barrio, San Ignacio. «Eso genera un contexto estético que a mí me ha marcado mucho. Aquel era un terreno en medio de la ciudad por explorar y poco accesible al ser una zona industrial».

En el mismo sitio tiene desde hace dos décadas su taller, cada vez más encorsetado entre los nuevos edificios que crecen a su alrededor debido a la renovación del barrio, del que algún día desaparecerán por completo los sombríos lugares que se ha encargado de inmortalizar. «Ni estoy a favor de generar grandes mausoleos industriales insostenibles, ni de reconstruir réplicas actuales si es imprescindible su demolición, pero es importante invertir en preservar la memoria colectiva de una historia y una cultura propia. Hay otras fórmulas para ello: libros, documentales, memoriales… La mejor manera de salvaguardar el patrimonio industrial construido es su reutilización. Y entenderlo como un patrimonio social que abarca vestigios, logros, errores y hábitos propios de una época y de una sociedad».

Ampliar El fotógrafo, en su estudio. Yvonne Iturgaiz

Considera que se ha prestado y se presta «poca atención al vasto conocimiento industrial vasco. Somos parte de una sociedad industrial nos guste o no. Y es curioso cómo nunca se ha analizado como un valor en sí mismo incluso desde las instituciones y las propias empresas, siempre más pendientes de los aspectos económicos, los conflictos, y celosas de proteger sus procesos industriales. A lo largo de estos más de 30 años que llevo fotografiando estos espacios, seguimos igual; cuando la empresa cierra por problemas económicos, con tensiones con los trabajadores y con deudas, la administración no puede entrar a salvaguardar el patrimonio y es en ese bucle donde empiezan a verse los expolios, gente que se mete a destruir, a robar, destrozando sin remisión todo lo existente». Durante sus incursiones se ha encontrado con okupas, pero nunca ha tenido problemas ni accidentes. En su estudio lleno de tesoros, destaca un espectacular molde de madera que se desmonta como un puzle en 3D y se abre para descubrir un hueco metálico donde se fundían piezas de metal. «No te puedes hacer una idea de las cosas que he visto tiradas y destruidas», dice.

Ampliar Algunos de sus trabajos fotográficos. Yvonne Iturgaiz

Curiosamente, empezó a hacer sus primeros trabajos para empresas en activo, imágenes para catálogos, memorias de empresa, comunicación... «Estuve en diferentes factorías de Altos Hornos en su última etapa, en Astilleros Españoles aún en funcionamiento, y muchas de esas volví a fotografiarlas ya abandonadas. Cromoduro, Mefesa, Lancor, Tarabusi, Consonni, Molinos Vascos...». Luego fue contratado para documentar el proceso de construcción del Guggenheim. Empieza entonces a colaborar con estudios de arquitectura interesado por la relación entre esa disciplina y la imagen.

De la fábrica de Vicinay en la Ribera de Deusto –hoy sede cultural del barrio rebautizada como BiziNahi, mientras la factoría continúa activa en Sestao– proviene la pieza, más bien un tríptico, que el Museo de Bellas Artes exhibirá a partir de otoño dentro de una muestra con otros artistas vascos para inaugurar el espacio reformado del edificio de 1970. La obra de arte en cuestión tiene mucha historia, quebraderos de cabeza incluidos.

Ampliar El suelo de la fábrica de Vicinay, ya desmantelada. Aitor Ortiz

«Cuando la fábrica estuvo totalmente vacía –recuerda Ortiz– quedó el suelo, una chapa de acero de un centímetro de grosor que protegía el hormigón». Con su visión artística, descubrió que aquel piso era en realidad un mar de metal, con su oleaje «formado por las dilataciones y marcas del trasiego de las cadenas de enormes eslabones durante los 70 años que funcionó la fábrica». Pero se dio cuenta de que no le bastaba con retratarlo: «En realidad ese proceso ya había quedado grabado en aquel suelo, y pensé en rescatar las planchas». La propia empresa le ayudó a arrancarlas desengarzándolas de la estructura metálica donde estaban embebidas, escogiendo las que más le interesaban estéticamente. Pero... Al sacarlas, ocurrió lo imprevisto. Liberadas de su prisión, la tensión acumulada durante años provocó que se doblaran caprichosamente por los bordes, deformándose, arqueándose y cambiando la estética por la que habían sido elegidas.

Ampliar Las planchas del suelo de Vicinay desengarzadas de las guías y ya deformadas. Aitor Ortiz

«Eso me obligó a hacer unos bastidores gigantescos con el objetivo de soldar plancha con plancha para recocerlas en un horno a mil y pico grados y que el acero volviera así a recuperar la planitud que yo buscaba. Era fundamental que la importancia se mantuviese en la huella grabada en la plancha. Fue un proceso muy costoso y complejo que pude realizar gracias a la implicación de buenos amigos y a la concesión de una beca Leonardo de la Fundación BBVA».

Ampliar El suelo de Vicinay, convertido en obra de arte, se expondrá en otoño en el Museo de Bellas Artes de Bilbao. Aitor Ortiz

Flores, bombas y joyas

Tiene Ortiz una serie llamada 'Metaflora', retratos de pequeñas piezas recopiladas en las fábricas solitarias que su mirada y su cámara fotográfica transformaron en delicadas plantas, flores raras que encontró, hallazgos, como tréboles de cuatro hojas. «No han sido moldeadas, están tal cual las encontré, porque si intentas doblarlas se rompen. Son esquirlas, rebabas y restos de procesos de mecanizado y corte». Pueden admirarse en una especie de catálogo, un homenaje al que en su día creó Karl Blossfeldt (Alemania 1865-1932). Otras parecen joyas, listas para engarzar en una cadena, como un colgante: «¿Por qué un objeto es considerado una joya y otro es basura?». Lo cierto es que bien miradas no hay diferencia.

Una pieza de su serie 'Metaflora'. Aitor Ortiz

Tampoco parece haber mucha entre unas piezas que reposan en el suelo y las bombas de alguna antigua guerra: «Sí, estoy trabajando con ellas, esta es un molde de modelo de fundición de la fábrica de bombas Kossler, uno más de los trabajos que tengo pensado realizar». Sobre una mesa, dos esculturas creadas a partir de piezas de acero inoxidable encontradas en una visita a la Naval con las que quiere crear una serie dedicada al mundo marítimo: norays, boyas, enganches...

Acaba de regresar de Normandía; le han encargado retratar el castillo de Caen para un libro de Philippe Prost, Gran Premio Nacional de Arquitectura en Francia (2022). Viaja mucho Ortiz. Una foto en una revista de un bosque de Ucrania lleno de árboles nevados le llevó a plantarse allí mismo, a buscar aquel preciso sitio para retratarlo. «Al fondo del bosque se ve un antiguo radar de la URSS en Ucrania, una estructura metálica de siete plantas en medio de la nada. Esta fotografía es muy significativa, porque considera tan importante lo que vemos en una fotografía como lo que no podemos ver y nuestro cerebro reconstruye, esto me llevó a empezar a trabajar con las mallas en la serie 'Noúmenos', basada en la incapacidad de nuestro cerebro de traducir la superposición de tramas, lo que provoca un moiré o 'ruido' que hace que él mismo construya una nueva imagen. Entonces empecé a confeccionar artesanalmente unas rejillas que generan ese 'moiré', y la imagen va cambiando dependiendo de la distancia y el ángulo con que la mires».

Ampliar El bosque nevado de Ucrania con el antiguo radar de la URSS al fondo. Aitor Ortiz

Admite utilizar una mínima manipulación digital en unas pocas piezas, aunque aclara: «Es curioso cómo vinculamos la manipulación de la imagen a la tecnología, pero no hay nada más perverso que el momento en el que encuadras una imagen», dice mostrando una foto en donde la pilastra del viaducto de Millau (Francia) creado por Norman Forster captada en primer plano parece inmensa en comparación con el campo que la rodea. Para Ortiz, la Inteligencia Artificial es «una herramienta más. Lo que me da miedo son los problemas que puede conllevar, si el usuario de la IA fuera inteligente por sí mismo no pasaría nada, pero como el usuario sea imbécil al final habrá una serie de patologías asociadas».

Pieza de su serie 'Noúmenos'. Aitor Ortiz

Con las armas que sean necesarias, Ortiz seguirá empeñado en dar una segunda vida a estos espacios y artefactos, ya sea en forma de fotos, de los propios arquetipos o de esculturas a partir de ellos. Atesora además un sinfín de imágenes de gran tamaño tomadas por decenas de fotógrafos, premios nacionales incluidos, que documentan exhaustivamente nuestro pasado siderúrgico desde sus inicios y abordando múltiples facetas. Todo para intentar que la historia industrial vasca no se quede obsoleta.