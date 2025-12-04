El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Las cajas de Isa Melsheimer, con la instalación de árboles al fondo. Yvonne Iturgaiz

El Guggenheim florece por dentro ¡y huele! con las 'Artes de la Tierra'

La gran exposición ocupa toda la segunda planta e integra más de cien obras de 48 artistas que conectan con el suelo, los ecosistemas y la defensa de la naturaleza

Isabel Ibáñez

Isabel Ibáñez

Jueves, 4 de diciembre 2025, 16:34

Como si uno de los huevos de 'Mamá' de Louise Bourgeois hubiera eclosionado, una pequeñísima araña correteaba por el suelo de una de las salas ... que acogen la exposición 'Artes de la Tierra', con la que el Guggenheim despide el año. Un hecho insólito sucedido este jueves durante la presentación de las más de cien obras pertenecientes a 48 artistas que ocupan todo el segundo piso del museo (hasta el 3 de mayo) y que consiguen que el espacio esté absolutamente impregnado de un potente aroma a tierra, a humedad, a plantas... Una muestra que se ve y se huele. «Dedicada al arte vinculado con la naturaleza y con la tierra y que se alinea con el compromiso del museo con la sostenibilidad medioambiental», señaló la directora del museo, Miren Arzalluz. Hay obras de Ghana, de Reino Unido, Australia o Tucumán (Argentina), pero también la decena de vasijas realizadas por la vasca Mar de Dios (Bilbao, 1992) con arcilla de la zona de Itxina en Orozko, la obra de Daniel Bestué (Barcelona, 1980) fabricada con limo de la ría tomado a la altura del Guggenheim, a donde será devuelto, o varias piezas de Ibarrola.

