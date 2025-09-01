El Guggenheim acumula la cifra de visitantes más alta de su historia y celebra su segundo mejor verano
Con agosto cerrado, ha recibido en estos ocho primeros meses a 921.971 personas, 478.315 entre junio y agosto
Lunes, 1 de septiembre 2025, 12:04
El Guggenheim compartió este lunes el balance de los primeros ocho meses del año, en los que acumula, a 31 de agosto, la cifra de ... visitantes más alta de toda su historia, con 921.971. El museo explica estos buenos datos «gracias a que los meses de mayo, junio y julio han sido los más exitosos desde la apertura».
La institución celebra también su segundo mejor verano, con 478.315 visitantes entre junio y agosto, 11.631 menos que el de 2023, cuando consiguieron su tope estival con 489.946 personas. Tan solo agosto ha 'pinchado', recibiendo 194.954 visitantes, 5.672 menos que el año pasado, y eso a pesar de que ha sido un día de ese mes, el miércoles, el de mayor afluencia de todo el año, con 8.472 visitantes. Sin embargo, junio y julio fueron los mejores desde la apertura; en junio el museo recibió a 117.508 personas (6.921 más que en 2024), y en julio fueron 165.853 (3.573 más).
Como todos los años, el público internacional ha sido el mayoritario, con el 78% del total, un 2% más que el año pasado. Sobresale Francia (16% del total), seguido de Gran Bretaña (10%), Alemania (9%), Holanda (8%), Italia (7%) y Estados Unidos (6%). Los vascos representan el 4% del total, seguido de catalanes (4%) y madrileños (3%).
El museo destaca como clave de sus buenas cifras del verano la «amplia oferta expositiva, con muestras tan diversas y ambiciosas como 'Helen Frankenthaler: Pintura sin reglas' (hasta el 28 de septiembre); 'In situ: Refik Anadol' (hasta el 12 de octubre), 'Barbara Kruger: Another day. Another night' (hasta el 9 de noviembre), 'Obras de la Colección del Museo Guggenheim Bilbao' (permanente) o 'Vito Acconci / Sergio Prego: YOU' en la Sala Film&Video, que finaliza este domingo 7 de septiembre». Otro dato que destacan es el «éxito de público del programa de música en vivo Art&Music, patrocinado por Kutxabank, que con 1.200 asistentes ha agotado las ocho sesiones celebradas en la terraza del Museo».
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.