Visitantes este verano. Manu Cecilio

El Guggenheim acumula la cifra de visitantes más alta de su historia y celebra su segundo mejor verano

Con agosto cerrado, ha recibido en estos ocho primeros meses a 921.971 personas, 478.315 entre junio y agosto

Isabel Ibáñez

Isabel Ibáñez

Lunes, 1 de septiembre 2025, 12:04

El Guggenheim compartió este lunes el balance de los primeros ocho meses del año, en los que acumula, a 31 de agosto, la cifra de ... visitantes más alta de toda su historia, con 921.971. El museo explica estos buenos datos «gracias a que los meses de mayo, junio y julio han sido los más exitosos desde la apertura».

